سوداگری در بازار دام و گوشت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، ایران یکی از تولیدکنندگان گوشت قرمز در منطقه است اما، بخشی از دامها به کشورهای همسایه قاچاق میشود.
فعالان این حوزه اظهار میکنند بخشی از دامهای سبک به بندر مسقط کشور عمان قاچاق میشود و دامهای سنگین هم از طریق سلیمانیه به عراق میرود.
تشکلهای معتقدند اگر بازار گوشت قرمز به اتحادیهها و انجمنهای فعال این بخش واگذار شود بهتر میتوانند مدیریت کنند و گوشت با قیمت مناسب به دست مصرف کننده میرسد. به عنوان مثال، حدود دو سالی است که بازار تخم مرغ به یکی از اتحادیههای این محصول واگذار شده و عرضه تخم مرغ با کمترین نوسان قیمتی در حال عرضه است.
مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی کشاورزی دامداران ایران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مافیا بازار گوشت اجازه نمیدهد مدیریت این بازار در اختیار تشکلها باشد.
وی افزود: سال گذشته پیشنهاد دادیم که گوشت تنظیم بازار با استفاده از دامهای داخلی با مدیریت اتحادیهها هر کیلو گرم ۴۵۰ هزار تومان به دست مردم برسد اما در مقابل مسئولان متولی، این گوشت را با ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان وارد و با قیمت حدود ۳۰۰ هزار تومان در هر کیلو به فروش رساندند.
وی ادامه داد: در حال حاضر سوداگران بازار، گوشت را با مبلغ پایین از دامدار خریداری و با نرخ بالا در شبکه توزیع عرضه میکنند.
این مسئول صنفی با اشاره به کمبود و قیمت بالای نهادههای دامی در بازار، گفت: کشتار دامهای مولد شرایط سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را دوباره در بازار گوشت قرمز تکرار میکند و شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود.
عالی با اشاره به تغییر ارز نهاده دامی ابلاغ شده، اظهار کرد: در حال حاضر تخصیص ارز نهادههای دامی با نسبت ۸۰ درصد ارز ترجیحی و ۲۰ درصد ارز مبادلهای یا توافقی ابلاغ شده که کار را در تأمین بازار دشوارتر میکند.
نظر شما