گوشت گوساله دوباره گران شد+ جدول نرخ کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در روزهای منتهی به ۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ انجام شد.

بازار گوشت

قیمت گوشت گوساله از میانه مرداد ماه روند افزایش داشته و امروز هر کیلو گرم ران گوساله از هر کیلو گرم سردست و شقه گوسفندی گران‌تر است. همچنین هر کیلو گرم ران گوساله ۸۷۰ هزار تومان بوده و هر کیلو گرم سردست و شقه گوسفند ۸۲۰ هزار تومان در برخی از قصابی‌های سطح شهر در حال عرضه است.

قیمت یک بسته دو کیلو گرمی گوشت مخلوط گوساله، عرضه شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

کارشناسان حوزه دام تاکید دارند با وجود اینکه قیمت دام کاهش یافته اما مافیا بازار گوشت قرمز اجازه کاهش قیمت نمی‌دهد.

بازار تخم مرغ

نرخ هر کیلو گرم تخم مرغ که امسال تغییری نکرده بود و بنا بر گفته مرغداران، واحدهای تولیدی در حال زیان میلیارد تومانی بودند با گشایش بازار صادرات در حال افزایش است. فعالان طیور کشور با بیان اینکه نرخ تورم از قیمت نهاده‌های طیور تا حمل و نقل روند افزایشی داشته اما به دلیل عدم سیاست گذاری درست از سوی متولیان دولتی و خصوصی و افزایش تیراژ جوجه‌ریزی بیش از نیاز کشور سبب شد تا قیمت‌ها روند کاهشی داشته باشد.

تخم مرغ کالایی فسادپذیر است که صادرات آن را هم محدود می‌کند؛ اما با رایزنی‌های انجام شده از سوی اتحادیه مربوطه و نیز خرید حمایتی این ماده غذایی قیمت‌ها تا حدودی در حال اصلاح است.

نکته دیگر، افزایش تولید و افت کیفیت این محصول است. امروز با خرید هر شانه تخم مرغ، تعداد شکسته‌ها بیشتر شده و تخم مرغ‌ها ریزتر هستند.

بازار برنج

قیمت برنج با عرضه محصولات کشت امسال تا حدودی کاهش یافته و از حدود ۳۵۰ به ۲۶۰ هزار تومان در هر کیلو گرم رسیده است. اما نرخ این کالا از هفته گذشته تا امروز باز هم افزایشی بوده و از ۲۴۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به طور قطع برای ثبات نرخ در بازار، ضروری است مدیریت شده و از انبار و احتکار این محصول جلوگیری شود. همچنین ضروری است بر اساس برآورد میزان تولید، باقی برنج مورد نیاز به موقع وارد و در شبکه توزیع عرضه شود.

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به روند کند تخصیص و تأمین ارز برای واردات برنج گفت: طی ماه‌های اخیر فرآیند تأیید، تخصیص و کارسازی ارز با تأخیر طولانی همراه بوده که ادامه آن در بازار مشکل‌آفرین می‌شود.

به گفته این مسئول صنفی آخرین تأیید وزارت جهاد کشاورزی به حدود ۶ ماه پیش بازمی‌گردد و صرفاً محموله‌هایی را در بر می‌گیرد که تا پایان سال ۱۴۰۳ وارد کشور شده‌اند؛ این در حالی است که از نیمه بهمن سال گذشته تاکنون هیچ تخصیص ارزی جدیدی انجام نشده و تداوم این روند می‌تواند جریان واردات برنج را دچار اختلال کند.

گفتنی است قیمت برنج هندی نیز افزایش یافته و هر کیسه ۱۰ کیلو گرمی از ۵۶۹.۳۵۰ تومان به ۵۹۸ هزار تومان رسیده است.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه ، سردست و راسته گوسفند ۸۰۰-۸۲۰ ۷۹۰-۸۰۰ گوشت ران گوسفندی ۱۰۳۰۰۰۰-۱۰۴۰۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰۰-۱۰۳۰۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) ۷۸۴ - گوشت سردست گوساله ۸۰۰-۸۲۰ ۷۶۰-۷۷۰ گوشت ران گوساله ۸۲۰-۸۷۰ ۸۱۰-۸۲۰ گوشت منجمد گوساله ۴۹۹-۵۲۵ ۴۹۵-۵۲۵ گوشت چرخ کرده مخلوط ۵۹۵-۷۰۰ ۵۹۵-۶۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - ۵۲۵ کله و پاچه ۸۵۰ ۸۵۰ گوشت مرغ ۱۲۹ ۱۲۹ ران مرغ بدون کمر ۱۲۱ ۱۲۱ ران مرغ با کمر ۸۹ ۹۸ گوشت چرخ کرده مرغ ۱۹۰ ۱۹۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۸۹-۱۷۰ ۱۱۰-۱۵۰ تخم مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) ۱۲۷ ۱۲۷ قزل‌آلا ۲۴۸ ۲۴۸ میگو تازه ۶۹۰ ۶۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست کم‌چرب دبه‌ای ۲ کیلو گرمی - - کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۱-۳۶ ۳۱-۳۶ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۰-۶۸ ۶۰-۶۸ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب - ۳۷ شیر بطری پر چرب ۴۴ ۴۴ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۳۰ ۳۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۴۱.۲۵۰ ۴۱.۲۵۰ قند ۸۹-۹۵ ۸۹ شکر ۶۰-۶۹ ۶۰-۶۹ روغن آفتابگردان ۱.۶۲۰ لیتری (سرخ کردنی) ۱۵۷.۵۰۰ ۱۵۷.۵۰۰ روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری بالانسر (پخت و پز) ۱۴۰.۷۰۰ ۱۴۰.۷۰۰ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۰۸ ۱۰۸ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۹۹.۹۰۰ ۹۷-۹۹.۹۰۰ برنج هاشمی برداشت جدید ۲۶۰ ۲۴۰ برنج طارم ۲۴۰ - برنج شمشیری - - برنج هندی (کیسه ۱۰ کیلو گرمی) ۵۹۸ ۵۶۹.۳۵۰ لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۹۹ - لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) ۳۲۱.۵۰۰ ۳۲۱.۵۰۰ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۵۰۰ گرم) - - عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۱۹.۹۰۰ ۲۱۹.۹۰۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۲۷.۹۰۰ ۲۲۷.۹۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) - - لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۱۹.۹۰۰ ۳۰۳.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۵۷۴.۹۰۰ ۵۷۴.۹۰۰

گفتنی است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، شهروندان می‌توانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۲ درصد، گوشت گوساله با ۱۹ درصد، گوشت مرغ ۱۶ درصد، تخم مرغ (شانه ۲ کیلو گرمی) ۱۴ درصد، حبوبات ۲۶ درصد، برنج داخلی درجه یک ۱۹ درصد، قند ۳ درصد و شکر ۸ درصد در هفته منتهی به ۳۱ مرداد ماه، ارزان‌تر از فروشگاه‌های سطح شهر در این میادین عرضه و به فروش رسیده است.