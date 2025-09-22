به گزارش خبرگزاری مهر، حامد یزدیان، عضو هیئترئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون با تشکلهای دامداری و دستگاههای دولتی و بازدید از بندر امام خمینی (ره)، گفت: متأسفانه هنوز تغییر محسوسی در بازار نهادههای دامی مشاهده نمیشود؛ برخی دامداریهای کوچک توانستهاند از سامانه بازارگاه نهاده دریافت کنند، اما دامداریهای بزرگ همچنان با مشکل مواجه هستند.
وی افزود: در بنادر کمبود جدی نهاده دیده نمیشود اما نگرانی اصلی مربوط به ماههای آینده است و تأمین مداوم نهاده باید به صورت جدی مدیریت شود. کمیسیون کشاورزی پیگیر موضوع است تا مشکلی در روند تولید به وجود نیاید.
یزدیان با بیان اینکه وضعیت فعلی سامانه بازارگاه و تعهدات وزارت جهاد کشاورزی مطلوب نیست، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید اقدامات جدیتری در این زمینه انجام دهد و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز در تأمین ارز همکاری لازم را داشته باشند.
عضو هیئترئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به موانع تأمین ارز برای واردات نهادههای دامی، یادآور شد: اگر این روند ادامه پیدا کند، کمبود نهادهها آثار خود را در تولید و در نهایت افزایش قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ در بازار نشان خواهد داد.
