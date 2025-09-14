  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی: باید اقدامات قاطعی علیه اسرائیل انجام شود

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در نشست وزرای خارجه این سازمان در دوحه گفت: باید اقدامات قاطعی علیه اسرائیل به دلیل تجاوزش به قطر انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی امروز یکشنبه در نشست وزرای امور خارجه این سازمان در دوحه گفت: همبستگی خود را با کشور قطر در پی تجاوز جنایتکارانه اسرائیل ابراز می‌کنیم.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی د ر این نشست اضافه کرد: باید اقدامات قاطعی علیه اسرائیل به دلیل تجاوزش به قطر انجام شود. همه ما به لزوم تقویت همکاری عربی-اسلامی با کشور قطر معتقدیم.

نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در دوحه برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر ساعاتی پیش آغاز شد.

