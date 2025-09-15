  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

رایزنی السیسی با امیر قطر

رئیس جمهور مصر در دوحه با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری مصر، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در دوحه با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر دیدار و گفتگو کرد.

السیسی بار دیگر با بیان اینکه مصر این تجاوز آشکار به حاکمیت قطر را محکوم می‌کند، بر همبستگی کامل قاهره با دوحه و آمادگی کامل کشوری برای ارائه انواع حمایت و کمک برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی قطر تاکید کرد.

از طرفی دیگر بن حمد، مشارکت رئیس جمهور مصر در این نشست را ستود و از موضع قاهره در مخالفت با تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و ثابت قدم بودن این کشور درقبال مسائل کشورهای عربی قدردانی کرد.

در این دیدار درباره تحولات وضعیت منطقه و راه‌های بازگرداندن ثبات منطقه‌ای رایزنی صورت گرفت.

دو طرف در ادامه بر اهمیت ایجاد یک دیدگاه مشترک برای همکاری جمعی عربی و تشکیل جبهه‌ یکپارچه در راستای حفظ امنیت ملی کشورهای عربی تاکید کردند.

رئیس جمهور مصر و امیر قطر در ادامه تداوم تلاش‌ها برای دستیابی به آتش بس فوری در نوار غزه و اطمینان از ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و مخالفت قاطع با هرگونه کوچاندن فلسطینی‌ها از خاکشان را ضروری دانستند.

