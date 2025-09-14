۴ کتاب جدید حوزه ادیان در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاهی یکشنبه در مراسمی با حضور حسین مسگرانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، حجت الاسلام نقیبی استاد سطوح عالی حوزه علمیه و حجت‌الاسلام رجایی خراسانی مدیر پژوهش و توسعه زیر ساخت حوزه علمیه خراسان، آثار جدید مؤسسه فرق و ادیان حق‌پژوهی رونمایی شد.

حسین مسگرانی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتب حوزوی خراسان، با اشاره به فعالیت‌های غرفه «مؤسسه فرق و ادیان حق‌پژوهی» اظهار کرد: در این غرفه که متعلق به مؤسسه حق پژوهی است، چهار عنوان کتاب با محوریت شناخت و نقد جریان‌ها، فرقه‌ها و ادیان انحرافی رونمایی شد که این آثار در روشنگری و تبیین موضوعاتی که می‌تواند برای جوانان و نوجوانان مشکل‌آفرین باشد، بسیار ارزشمند هستند.

لزوم کاربردی کردن این تحقیقات در سطح جامعه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر لزوم کاربردی کردن این تحقیقات در سطح جامعه، افزود: سال‌هاست این مؤسسه در این حوزه فعال است و اگر این آثار به‌صورت آموزشی و عملیاتی در جامعه منتشر شود، موجب مصونیت فکری جوانان خواهد شد. این برنامه‌ها باید به صورت مستمر و هدفمند ادامه پیدا کند.

انتقاد از کمبود آثار نقد فرق انحرافی ویژه کودکان و نوجوانان

حجت‌الاسلام امیرحسین کامل نواب، مدیر مؤسسه فرق و ادیان حق‌پژوهی و نویسنده کتاب «دشت صاعقه» از کمبود آثار نقد فرق انحرافی ویژه کودکان و نوجوانان انتقاد کرد و گفت: سال‌هاست در حوزه فرق انحرافی فعالیت می‌کنیم، اما در حالی که این جریان‌ها ورود جدی به حوزه کودکان، نوجوانان و جوانان داشته‌اند، آثار نقدی اندکی برای این گروه‌ها تولید شده است.

مدیر مؤسسه فرق و ادیان حق‌پژوهی و نویسنده کتاب «دشت صاعقه» با اشاره به رمان «دشت صاعقه» توضیح داد: این اثر، داستانی بلند بر اساس یکی از جنایات بهائیت در ایران است که با اتکا به اسناد تاریخی و واقعیت‌های شهادت‌گونه روایت شده و با زبان داستان به نوجوانان و جوانان منتقل می‌شود.‌

رونمایی سه کتاب انتقادی علیه قانون جذب، یوگا و باستان‌گرایی در مشهد

حجت الاسلام مهدی قیاسی، قائم مقام و معاون آموزش مؤسسه حق پژوهی اظهار کرد: سه کتاب دیگر این رونمایی عبارت‌اند از «افسانه جذب» نقد قانون جذب و شکرگزاری، «یوگا و مدیتیشن» نقد آموزه‌های یوگا و مدیتیشن و «هویت جعلی» نقد زرتشت، باستان‌گرایی و تاریخ‌سازی افسانه‌ای درباره ایران باستان.

قائم مقام و معاون آموزش مؤسسه حق پژوهی افزود: این سه کتاب، پاسخ علمی و انتقادی به جریان‌هایی است که با داستان‌پردازی و افسانه‌سازی، هویت جعلی می‌سازند و مفاهیمی چون قانون جذب و مدیتیشن را به زندگی نوجوانان می‌کشانند. تلاش ما این است که این شبهات را در فضای دانش‌آموزی و مدارس به چالش بکشیم.