حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در نمایشگاه کتب حوزه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی شامگاه سه شنبه با حضور در دهمین نمایشگاه کتب تخصصی حوزه و بازدید از غرفه مؤسسه حق‌پژوهی تولید آثار محتوایی در حوزه فرق را اقدامی ارزشمند و تأثیرگذار دانست و بر حمایت از توسعه این فعالیت‌ها تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مؤسسه حق‌پژوهی یکی از کانون‌های فعال زیرمجموعه تبلیغات اسلامی است، اظهار کرد: کتاب‌های ارائه‌شده در این غرفه از کیفیت و محتوای بسیار خوبی برخوردار بودند، به‌ویژه آثاری که با قالب رمان به موضوع فرقه‌ها و جریان‌هایی می‌پردازند که گاهی به‌راحتی بر جوانان ما اثر می‌گذارند، بی‌آنکه از پشت‌پرده آن‌ها آگاه باشند.

وی از قلم نویسندگانی چون حجت الاسلام امیرحسین کامل نواب و همکارانش در نگارش این آثار تقدیر کرد و افزود: این اقدام، اتفاقی مبارک و مؤثر است. امیدواریم با همت این عزیزان و حمایت‌های لازم، چنین فعالیت‌هایی توسعه یابد و آثار بیشتری در این عرصه تولید شود.