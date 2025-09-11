https://mehrnews.com/x38Zf5 ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۹ کد خبر 6586485 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۹ روایتی از دهمین نمایشگاه کتب حوزوی و معارف اسلامی در مشهد مشهد- همزمان با سومین روز از دهمین نمایشگاه کتب حوزوی و معارف اسلامی در مشهد مقدس با گزارش خبرنگار مهر همراه باشید. دریافت 42 MB خبرنگار: زهرا غفوریان تصویربردار: کبری رضایی کد خبر 6586485 کپی شد مطالب مرتبط روایت جوان ترین ناشر کشور از حضور در نمایشگاه کتاب حوزه و معارف اسلامی نمایشگاه کتاب حوزه گامی مهم در تحقق وحدت میان مسلمانان است نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی فرصتی برای ارتقای فرهنگ مطالعه و نشر دینی است دهمین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه و معارف اسلامی افتتاح شد افتتاح دهمین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه و معارف اسلامی در مشهد مقدس برچسبها حوزه علمیه حوزه علمیه خراسان مشهد خراسان رضوی افتتاح نمایشگاه کتاب
نظر شما