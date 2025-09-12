کتاب «آب و سراب» در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه آئین رونمایی از کتاب «آب و سراب» نوشته حجتالاسلام مهدی قیاسی کارگر مقدم، قائممقام و معاون آموزش مؤسسه فرق و ادیان حقپژوهی، با حضور شخصیتهای حوزوی و علمی از جمله حجتالاسلام مهدی رضایی، معاون علمی حوزه علمیه خراسان و حجتالاسلام عبدالرحیم بیرانوند پژوهشگر حوزه تصوف و عرفان در دهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی مشهد مقدس برگزار شد.
کتاب «آب و سراب» با نگاهی موشکافانه، بنیانهای فکری و شبکهای تصوف فرقهای را بررسی کرده و با ارائه اسناد و نمونههای عینی، مخاطب را با چهره پنهان این جریانها آشنا میسازد.
حجتالاسلام قیاسی در سخنانی با اشاره به ضرورت نگارش این کتاب گفت: متأسفانه بسیاری از پژوهشها در حوزه تصوف، به حواشی پرداختهاند و متن اصلی نادیده گرفته شده است. در این اثر تلاش کردهایم به بررسی نقصهای اصلی تصوف فرقهای و جریانهایی که امروز در خارج کشور و در خدمت اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند، بپردازیم.
همچنین عبدالرحیم بیرانوند، نویسنده و پژوهشگر حوزه تصوف و عرفان، در این مراسم ضمن تقدیر از تلاشهای حجت الاسلام مهدی قیاسی در تألیف کتاب «آب و سراب» اظهار کرد: این اثر ارزشمند به جریانشناسی و واکنششناسی تحرکات اخیر در حوزه تصوف پرداخته و مطالعه آن به همه علاقهمندان توصیه میشود. و افزود: «افتخار داشتم نظارتی بر محتوای کتاب داشته باشم.»
بیرانوند با اشاره به وضعیت تصوف بهویژه در مشهد مقدس گفت: تصوف در این شهر دارای ریشههای کهن و شاخههای گوناگون است که شامل تصوف عملی، عرفان نظری، و طریقتهای متعدد میشود. ورود به مباحث نیازمند تخصص و دانش عمیق است و اگر رویکرد ما حکمرانی و نگاه تمدنی نباشد، احتمال خلط مباحث وجود دارد.
بیرانوند افزود: در ایران، تصوف به لحاظ مذهب به دو بخش اهل سنت و شیعی تقسیم میشود. در میان طریقتهای اهل سنت، صوفیه و نقشبندیه در خراسان، نقشبندیه در استان گلستان ترکمنصحرا، قادریه در کردستان، و کشتیه و سهروردیه در خراسان جنوبی فعال هستند. در طریقتهای شیعی نیز نعمتاللهیه با شاخههای صفیعلیشاهی، سلطانعلیشاهی (گنابادیه)، و مونسعلیشاهی، همچنین ذهبیه و خاکسار حضور دارند. وی تأکید کرد: نباید همه این گروهها را با یک چوب راند.
نظر شما