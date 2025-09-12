به گزارش خبرنگار مهر، کانون فرهنگی تبلیغی حق‌پژوهی، برای نخستین‌بار در دهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی حوزه علمیه خراسان حضور یافته و تازه‌ترین آثار خود را در زمینه نقد فرق و ادیان انحرافی به علاقه‌مندان عرضه می‌کند.

حجت‌الاسلام امیرحسین کامل نواب، مسئول کانون فرهنگی تبلیغی حق‌پژوهی در حاشیه برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: این مجموعه از سال ۱۳۸۹ آغاز به کار کرده و هم‌اکنون با سه بخش فعال شامل انتشارات حق‌پژوهی، پایگاه خبری فرقه‌نیوز و مرکز مشاوره معنوی فاران، تحت مجوز اداره کل تبلیغات اسلامی مشغول فعالیت است.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی حق‌پژوهی افزود: در نخستین حضور ما در نمایشگاه، پنج عنوان تازه نشر در کنار حدود ۳۰ عنوان کتاب چاپ‌شده پیشین ارائه شده است. موضوعات این آثار عمدتاً در حوزه نقد فرق و ادیان انحرافی نظیر عرفان‌های نوپدید، انجمن حجتیه، بهائیت، مسیحیت تبشیری، صهیونیسم و تصوف فرقه‌ای هستند.