به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به دعوت همتای روس خود برای حضور و سخنرانی در یازدهمین مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد به سنپترزبورگ سفر کرده است از انستیتو نسخ خطی آکادمی علوم روسیه در سنپترزبورگ بازدید کرد.
سیدعباس صالحی در این بازدید گفت: البته این مجموعه در حوزههای مختلف فعالیت میکند اما در زمینه ایرانشناسی جذابیتهای ویژهای دارد؛ سنپترزبورگ پایگاه ایرانشناسی روسیه بوده است.
او با تاکید براینکه پژوهشگران این حوزه در ۲۰۰ سال گذشته بنیهای قابل توجه برای ایرانشناسی فراهم آوردهاند، افزود: ویژگی ایرانشناسی روسی این است که ناظر به کشف، فهم، تعامل و گفتوگو بوده نه به تسخیر و غارت؛ همین قدمت، سرمایهای ارزشمند برای ایران است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: روابط خوب فرهنگی ایرانشناسی در روسیه و بهویژه در سنپترزبورگ فراهم است و اگر بخواهیم این سنت تاریخی را به حال و آینده پیوند بزنیم نیازمند کارهای مشترک جدیتری هستیم.
سه مسئله اصلی در مسیر ایرانشناسی
وی با بیان اینکه سه مسئله اصلی پیش روی ما قرار دارد، افزود: مساله اول تقویت ارتباطات ایرانشناسی در روسیه با ایرانشناسی در ایران است؛ دانشگاههای متعددی در ایران در حوزه ایرانشناسی فعال هستند، اینکه چطور میشود میان دانشگاههایی که در ایران در حوزه ایرانشناسی فعالیت دارند، با مراکزی که در حوزه مطالعات ایرانشناسی در روسیه و سن پترزبورگ فعال هستند ارتباط بیشتری ایجاد کرد باید مورد توجه قرار گیرد؛ مانند ارتباطی که دانشگاه علامه طباطبایی با دانشگاه سنپترزبورگ برقرار کرد، این را میشود توسعه داد. این رویکرد همچنین میتواند برای بنیادها و مراکز پژوهشی که در ایران در حوزه ایرانشناسی فعال هستند نیز اعمال شود.
صالحی ادامه داد: دهها دایرةالمعارف بعد از انقلاب اسلامی در حال کار هستند و علاوه بر آن مجلات و نشریاتی در حوزه ایرانشناسی در ایران تولید میشود؛ فعالیتهای ایرانشناسی در ایران میتواند خط ارتباطی پیوسته میان ایران و فعالیتهای ایرانشناسی در روسیه به وجود آورد.
وی با بیان اینکه در زمینه مبادله اطلاعات در این حوزه کار رسانهای نیز اهمیت دارد و رایزنی فرهنگی ایران در روسیه میتواند قالب این رسانه را تعریف کند، افزود: بخش مهمی از اسناد مربوط به ایران در حوزه فدراسیون روسیه است و در ایران هم منابع قابل توجهی داریم که میتواند برای ایران شناسی روسیه مهم باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مساله دوم همکاریهای مشترک است، پس از تبادل اطلاعات نیازمند همکاریهای مشترک در برخی حوزهها هستیم؛ در این میان چند نکته اهمیت مضاعف دارد میتوان برنامهای مشترک برای همکاری میان مراکز اصلی ایرانشناسی دو کشور تدوین کرد و موضوعات مورد توجه طرفین را مشخص و حوزه همگاریها را تعریف کرد.
توجه به نسل جدید ایرانشناسان
وی با تاکید بر اینکه باید به تربیت نسل جدید ایرانشناسان روسیه توجه ویژه داشت، افزود: خوشبختانه نسل جوان در حال ادامه راه پیشکسوتان ایرانشناسی روسیه هستند و میتوان با حمایت علمی و مهارتی از آنان موانعی چون آزمونها یا مشکلات سفر را کاهش داد؛ تعریفِ طرحهای مشترک، همچون فهرستواره نسخ خطی فارسی در روسیه یا برگزاری برخی رویدادها مثل نمایشگاهها و برنامههای زبانشناسی میتواند زمینه همکاریهای پایدار باشد.
صالحی با بیان اینکه مساله سوم تقویت بنیه اقتصادی ایرانشناسی است، گفت: روابط خوب سیاسی رهبران دو کشور میتواند فرصتهایی برای تقویت توان اقتصادی ایرانشناسی فراهم کند؛ هرچند روابط دیپلماتیک ایران و روسیه حدود ۵۰۰ سال قدمت دارد اما روابط فرهنگی و اجتماعی دو ملت سابقهای هزاران ساله دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید براینکه ایرانشناسی میتواند زیربنای روابط پایدار ملتها و دولتها باشد، افزود: در موافقتنامه جامع راهبردی دو کشور توجه ویژهای به حوزههای فرهنگی و علمی شده است و وزارتخانههای فرهنگ دو کشور باید تلاش کنند تا طرحهای ایرانشناسی در طرحهای ملی دو کشور جایگاه پررنگتری یابد.
وی با بیان اینکه بورسیههای تحصیلی، حمایت از پژوهشهای علمی ایرانشناسی طرفین و کاوشهای مشترک باستانشناسی میتواند مورد توجه قرار گیرد، گفت: چشمانداز تقویت ایرانشناسی در ایران و روسیه با سه ضلع «اطلاعات، ارتباطات و تقویت بنیه اقتصادی» روشن خواهد بود. صالحی افزود: ایرانشناسی روسیه با پیشینه و جایگاه علمیای که دارد فرصتی ارزشمند برای ایران به شمار میرود و ما هم تلاش خواهیم کرد این سه ضلع را تقویت کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: بسیار خوشحال هستم که در این سفر با ایرانشناسان سنپترزبورگ آشنا شدم؛ امیدوار هستم بهزودی فرصت دیدار دوباره در ایران فراهم شود.
