نروژ: محتاطانه به طرح ترامپ درباره غزه خوشبین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معاون وزیر امور خارجه نروژ در مصاحبه ای به این خبرگزاری گفت: ما در کنار غیرنظامیانی هستیم که قربانی نقض قوانین بین‌المللی در غزه هستند. ما تا زمانی که درگیری فلسطین و اسرائیل ادامه دارد، به ایفای نقش محوری خود ادامه خواهیم داد.

این مقام نروژ اضافه کرد: ما می‌خواهیم نقش مثبتی در دستیابی به صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها ایفا کنیم. ما می‌خواهیم نقش مثبتی در دستیابی به صلح بین فلسطینی‌ ها و اسرائیلی‌ ها ایفا کنیم. کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت نمی‌ شناسند، هیچ نفوذی بر ما ندارند.

وی افزود: به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط ما، بیانگر حمایت آشکار ما از راه‌ حل (موسوم به) دو دولتی است.ما از هیچ پیامدی در رابطه با مواضع خود در قبال مسئله فلسطین نمی‌ترسیم. مطمئن هستیم که در مورد راه حل دو دولتی و دستیابی به یک توافق صلح آمیز، تصمیم درستی گرفته ایم. با احتیاط نسبت به طرح رئیس جمهور ترامپ خوشبین هستیم که نشان دهنده یک گام به جلو است. دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز که به درگیری بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها پایان دهد، مهم است.