به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قصد دارد امروز دوشنبه یک مانور نظامی در مناطق مختلف کرانه باختری برگزار کند.

بر اساس این گزارش، رسانه‌های فلسطینی از افزایش تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی و ورود تجهیزات جنگی به خیابان‌های کرانه باختری خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که احتمال شنیده شدن صدای انفجارها در مناطق مختلف کرانه باختری وجود دارد.

لازم به ذکر است که اشغالگران صهیونیست علاوه بر تجاوز به نوار غزه، طی ۲ سال گذشته حملات خود را علیه کرانه باختری نیز تشدید کرده‌اند.