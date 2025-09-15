به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بر اساس برآوردهای ارتش این رژیم، اشغال شهر غزه شش ماه به طول می‌انجامد.

در این گزارش آمده است، به اصطلاح پاکسازی شهر غزه بعد از اشغال آن زمان زیادی نیاز دارد.

پیشتر ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرده بود که حتی بعد از اشغال شهر غزه، شکست دادن حماس امکان پذیر نیست.

بنیامین نتانیاهو پیش از این خواهان اشغال کامل نوار غزه شده بود اما در سایه یک ارتش ضعیف شده و نبود نیروی انسانی کافی از این موضع عقب نشینی کرد.