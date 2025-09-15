  1. ورزش
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۸

تیم ملی کشتی فرنگی راهی کرواسی شد

تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های جهانی بامداد امروز راهی کشور کرواسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کشتی فرنگی به منظور حضور در رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان بامداد امروز (دوشنبه) راهی شهر زاگرب کرواسی محل برگزاری این مسابقات شد. اسامی نفرات اعزامی به این رقابت‌ها به شرح زیر است:


۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس)
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی (خوزستان (
۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس)
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران)
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان)

سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین‌زاده، مجید رمضانی، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، پرویز زیدوند
مربی بدنساز: بهمن میرزایی
ماساژور: جمال حق‌پناه
پزشک تغذیه: اباذر حبیبی‌نیا
مدیر پشتیبانی: امیر جمشیدی
سرپرست: امید شایگان

چهارشنبه ۲۶ شهریورماه:
ساعت ۱۵ تا ۱۶: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

پنج شنبه ۲۷ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

جمعه ۲۸ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه ۲۹ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

یکشنبه ۳۰ شهریورماه:
ساعت ۱۸ تا ۱۹: شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

سیده فرزانه شریفی

