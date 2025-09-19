  1. استانها
کشتی‌گیر فرنگی کار شیرازی طلایی شد

شیراز-غلامرضا فرخی کشتی گیر شیرازی تیم ملی فرنگی کشورمان در مسابقه نهایی وزن ۸۲ کیلوگرم با نتیجه ۴ بر صفر برابر گلا بولکوادزه به برتری رسید و طلایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فرخی کشتی گیر شیرازی تیم ملی فرنگی کشورمان در مسابقه نهایی وزن ۸۲ کیلوگرم با نتیجه ۴ بر صفر برابر گلا بولکوادزه به برتری رسید و طلایی شد.

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب برگزار شد.

