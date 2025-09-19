دانیال سهرابی به حریف فرانسوی باخت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی شهر زاگراب کرواسی از ظهر امروز جمعه پیگیری شد که طی آن دانیال سهرابی در مرحله یک چهارم نهایی برابر ابراهیم غانم از فرانسه قرار گرفت و در شرایطی که با مصدومیت به کشتی ادامه داد و در وقت دوم ۴ بر ۲ عقب بود، به دلیل اتمام وقت پزشکی و ادامه مصدومیت بازنده اعلام شد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم سید دانیال سهرابی، در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر ۱ آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم به مصاف دمیتری آدامف از روسیه رفت و وقت اول را دو بر صفر برنده شد و در وقت دوم هم هر چند ابتدا یک امتیاز به حریف داد اما در ادامه دو امتیاز گرفت و سوار بر کشتی شد و با بیرون کردن حریفش از تشک در چند مرحله و دو خاک دیگر در مجموع ۱۰ بر یک به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد صعود کرد.