دومین ماجرای مشکوک علیه کشتی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی شهر زاگراب کرواسی از ظهر امروز جمعه پیگیری شد که طی آن دانیال سهرابی در مرحله یک چهارم نهایی برابر ابراهیم غانم از فرانسه قرار گرفت و در شرایطی که با مصدومیت به کشتی ادامه داد و در وقت دوم ۴ بر ۲ عقب بود، به دلیل اتمام وقت پزشکی و ادامه مصدومیت بازنده اعلام شد.

پس از این اتفاق رسانه فدراسیون کشتی در مطلبی نوشت: در مبارزه سهرابی با حریف فرانسوی پزشکان در باندپیچی چانه نماینده کشورمان کم کاری کردند تا با ادامه خونریزی وقت 4 دقیقه قانونی برای درمان به پایان برسد. همچنین داوران ضربه های سر قانم فرانسوی به نماینده کشورمان که باعث خونریزی از ناحیه چانه و ابرو شد را نادیده گرفتند و حتی یک اخطار به او ندادند.

این دومین ماجرای مشکوک پس از ناداوری در دیدار با علی احمدی وفا در روز دوم این مسابقات بوده است.