هادی ساروی به سختی از سد حریف گرجستانی گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز جمعه به میزبانی شهر زاگرب کرواسی پیگیری شد که طی آن هادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم در دور اول استراحت داشت و در دور دوم به مصاف حریفی از هند رفت.

ساروی که یکی از فرنگی کاران پرافتخار ایران در این دوره از مسابقات است، در جدال با نیتیش حریف هندی ۴ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

ملی پوش ایران در مبارزه بعدی خود به مصاف گئورگی ملیا از گرجستان رفت و در پایان با نتیجه یک به یک برابر برنده شد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد.