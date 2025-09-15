  1. ورزش
رحمان با بی‌رحمی مسابقات جهانی را آغاز کرد

رحمان عموزاد کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان اولین مبارزه خود در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان را با برتری برابر حریف قرقیزستانی آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کرواسی، در وزن ۶۵ کیلوگرم که مسابقات آن با حضور ۳۴ نفر برگزار می‌شود، رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان مسابقه داد که این دیدار با نتیجه ۱۳ بر صفر به سود رحمان عموزاد به پایان رسید.

رحمان عموزاد پس از این پیروزی در دور بعد به مصاف برنده مبارزه میان ریل وودس از آمریکا و ماکسیم ساچولتان از مولداوی می‌رود.

کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن در آن سوی جدول حضور دارد و تا دیدار فینال با نماینده کشورمان روبه‌رو نخواهد شد.

