  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

رحمان عموزاد با اقتدار حریف آمریکایی را درهم کوبید

رحمان عموزاد با اقتدار حریف آمریکایی را درهم کوبید

رحمان عموزاد کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان با پیروزی برابر حریف آمریکایی خود راهی یک چهارم نهایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کرواسی، رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم در دور دوم به مصاف ریل وودس از آمریکا رفت که این دیدار با نتیجه ١٢ بر یک به سود رحمان عموزاد به پایان رسید و نماینده کشورمان راهی یک چهارم نهایی شد.

رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان مسابقه داد که این دیدار با نتیجه ۱۳ بر صفر به سود رحمان عموزاد به پایان رسید. کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن در آن سوی جدول حضور دارد و تا دیدار فینال با نماینده کشورمان روبه‌رو نخواهد شد.

کد خبر 6590358
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها