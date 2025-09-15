به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز سوم رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان کرواسی ۲۰۲۵، در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد در مرحله یک چهارم نهایی، به مصاف سوجیت حریف هندی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۶ بر ۵ به سود رحمان عموزاد به پایان رسید و نماینده کشورمان راهی نیمه‌نهایی شد.

رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان مسابقه داد که این دیدار با نتیجه ۱۳ بر صفر به سود رحمان عموزاد به پایان رسید.

عموزاد در دور دوم به مصاف ریل وودس از آمریکا رفت که این مبارزه با نتیجه ١٢ بر یک به سود رحمان عموزاد به پایان رسید.

کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن در آن سوی جدول حضور دارد و تا دیدار فینال با نماینده کشورمان روبه‌رو نخواهد شد.