عموزاد در یک جدال ایرانی فینالیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات روز سوم رقابت‌های جهانی کشتی آزاد کرواسی، در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۳ بر صفر اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت.

وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ ریل وودس از آمریکا را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ سوجیت از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر پیمان بیابانی کشتی گیر ایرانی الاصل از کانادا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت.

رحمان عموزاد سه شنبه شب در مبارزه فینال به مصاف کوتارو کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن می رود.