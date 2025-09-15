مظفر: بدترین قرعه جام جهانی به نام تیم ایران خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان پس از قرعهکشی رقابتهای جام جهانی فوتبال بانوان گفت: در گروه سختی قرار گرفتیم. این قرعه نتیجه کسب عنوان سومی در آسیاست و تأثیرش را امروز در مراسم قرعهکشی جام جهانی دیدیم. تیمهای تایلند و ژاپن با توجه به عنوانی که در آسیا به دست آوردند شانس بالایی برای صعود به مرحله بعدی مسابقات دارند و دلیلش فقط به خاطر این است که در سید دو قرار گرفتند. اگر حتی به فینال مسابقات آسیایی میرفتیم در سید دو قرار میگرفتیم.
وی ادامه داد: ژاپن، تایلند و فیلیپین تیمهای آسیایی بودند و در واقع بدترین قرعه به نام ایران خورد. به هر حال چارهای نیست و کار بسیار سختی داریم. ما اصلاً ناامید نیستیم و از دل سختیها عبور میکنیم تا اوج افتخار دختران ایران را ببینیم. اینجا همه اعلام کردند ایران در سختترین گروه قرار گرفته است، اما با انگیزه بالا برای صعود میجنگیم. در واقع آماده جدال با ابرقدرتها میشویم.
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان تصریح کرد: ضمن تشکر از مسئولان فدراسیون فوتبال که از هیچ تلاشی برای این تیم دریغ نکردند، تنها چیزی که نیاز داریم تدارک خوب تا قبل از جام جهانی است تا بتوانیم در مسیر سخت پیش رو بهترین عملکرد را داشته باشیم.
گفتنی است، رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ از ۳۰ آبان ماه به میزبانی فیلیپین برگزار میشود که گروهبندی این رقابتها به شرح زیر است:
گروه A: فیلیپین، لهستان، مراکش و آرژانتین
گروه B: اسپانیا، کلمبیا، تایلند و کانادا
گروه C: پرتغال، تانزانیا، ژاپن و نیوزیلند
گروه D: برزیل، ایران، ایتالیا و پاناما
