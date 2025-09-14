  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

۲ بازیکن تیم ملی فوتسال زنان در ترکیب استقلال قرار گرفتند

۲ بازیکن تیم ملی فوتسال زنان در ترکیب استقلال قرار گرفتند

مارال ترکمان و نسترن مقیمی ملی پوشان فوتسال زنان با عقد قراردادی راهی استقلال شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال تهران در ادامه سیاست تقویت همه‌جانبه تیم‌های ورزشی خود در بخش آقایان و زنان دو خرید مهم را برای تیم فوتسال بانوان نهایی کرد.

در نخستین گام مارال ترکمان خانم گل فوتسال آسیا و بازیکن سابق پالایش نفت آبادان که سابقه قهرمانی و درخشش در تورنمنت‌های بین‌المللی و آسیایی را دارد پس از دیدار با مدیران باشگاه به استقلال پیوست تا خط حمله دختران آبی را برای فصل آینده زهردارتر کند.

همچنین نسترن مقیمی ملی‌پوش برجسته و ستون استوار تیم ملی فوتسال زنان ایران نیز پس از مذاکره با مسئولان باشگاه در نهایت شاگرد شهناز یاری سرمربی استقلال شد.

با جذب این دو ستاره تیم فوتسال زنان استقلال یکی از مهم‌ترین گام‌های نقل و انتقالاتی خود را برداشت و امیدها برای قهرمانی در لیگ برتر فوتسال زنان بیش از پیش افزایش یافت.

۲ بازیکن تیم ملی فوتسال زنان در ترکیب استقلال قرار گرفتند

کد خبر 6588836

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها