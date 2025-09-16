  1. ورزش
برنامه بازی‌های تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی ۲۰۲۵ اعلام شد

برنامه زمانبندی کامل رقابت‌های جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ فیلیپین از سوی فدراسیون جهانی فوتبال اعلام شد و ملی‌پوشان کشورمان در نخستین گام به مصاف برزیل می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ فیلیپین از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر (۳۰ آبان تا ۱۶ آذر) در قالب ۴ گروه ۴ تیمی به میزبانی فیلیپین در شهر مانیل برگزار می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در نخستین گام در تاریخ دوم آذرماه به مصاف برزیل می‌روند.

گروه بندی مسابقات به شرح زیر است:

*گروهA : فیلیپین-لهستان-مراکش-آژانتین

*گروه B: اسپانیا-کلمبیا-تایلند-کانادا

*گروهC :پرتغال-تانزانیا- ژاپن-نیوزیلند

*گروه D:برزیل-ایران-ایتالیا-پاناما

به همین منظور برنامه زمانبندی کامل این رقابت‌ها از سوی فدراسیون جهانی فوتبال به شرح زیر اعلام شد:

یکشنبه دوم آذر

*برزیل – ایران: ساعت ۱۹:۳۰

چهارشنبه ۵ آذر

*پاناما – ایران: ساعت ۱۸

شنبه ۸ آذر

*ایران – ایتالیا: ساعت ۱۷

دو تیم برتر از هر گروه راهی مرحله یک‌چهارم نهایی می‌شوند.

مرحله یک چهارم نهایی از ۱۰ تا ۱۱ آذر و نیمه نهایی ۱۴ آذر برگزار می‌شود. همچنین دیدارهای رده بندی و فینال این رقابت‌ها روز یکشنبه ۱۶ آذر برگزار خواهد شد.

