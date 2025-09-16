به گزارش خبرگزاری مهر، جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ فیلیپین از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر (۳۰ آبان تا ۱۶ آذر) در قالب ۴ گروه ۴ تیمی به میزبانی فیلیپین در شهر مانیل برگزار میشود و ملیپوشان کشورمان در نخستین گام در تاریخ دوم آذرماه به مصاف برزیل میروند.
گروه بندی مسابقات به شرح زیر است:
*گروهA : فیلیپین-لهستان-مراکش-آژانتین
*گروه B: اسپانیا-کلمبیا-تایلند-کانادا
*گروهC :پرتغال-تانزانیا- ژاپن-نیوزیلند
*گروه D:برزیل-ایران-ایتالیا-پاناما
به همین منظور برنامه زمانبندی کامل این رقابتها از سوی فدراسیون جهانی فوتبال به شرح زیر اعلام شد:
یکشنبه دوم آذر
*برزیل – ایران: ساعت ۱۹:۳۰
چهارشنبه ۵ آذر
*پاناما – ایران: ساعت ۱۸
شنبه ۸ آذر
*ایران – ایتالیا: ساعت ۱۷
دو تیم برتر از هر گروه راهی مرحله یکچهارم نهایی میشوند.
مرحله یک چهارم نهایی از ۱۰ تا ۱۱ آذر و نیمه نهایی ۱۴ آذر برگزار میشود. همچنین دیدارهای رده بندی و فینال این رقابتها روز یکشنبه ۱۶ آذر برگزار خواهد شد.
