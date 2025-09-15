  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

حریفان تیم ملی فوتسال بانوان در جام جهانی مشخص شد

برزیل، ایتالیا و پاناما به عنوان حریفان تیم ملی فوتسال زنان ایران در جام جهانی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی فوتسال بانوان امروز ۲۴ شهریور در شهر مانیل با حضور شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان و نمایندگان کشورهای شرکت کننده برگزار شد.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران در گروه D این دوره از مسابقات با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما باید به رقابت بپردازند.

گفتنی است، رقابت‌های جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ فیلیپین از ۳۰ آبان ماه برگزار می‌شود. این رقابت‌ها با حضور ۱۶ تیم برگزار می‌شود و از هر گروه، ۲ تیم برتر به مرحله یک‌چهارم نهایی می‌رسند.

گروه A : فیلیپین-لهستان-مراکش-آژانتین
گروه B: اسپانیا-کلمبیا-تایلند-کانادا
گروه C : پرتغال-تانزانیا- ژاپن-نیوزیلند
گروه D: برزیل-ایران-ایتالیا-پاناما

