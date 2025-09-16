اتفاق عجیب در آستانه حضور تیم ملی فوتسال در جام ملت های آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در حالی‌که شب گذشته و در خلال دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فوتسال مسلم اولاقباد بهترین بازیکن آسیا ۲۰۲۲ مصدوم و از لیست نهایی اعزامی به مالزی خط خورد، مصدومیت دو بازیکن دیگر دعوت شده به تیم ملی نیز صبح امروز محرز شد.

احسان محمدی مدیر رسانه تیم ملی فوتسال با اعلام این خبر گفت: طبق برنامه ۱۴ بازیکن معرفی شده به AFC برای حضور در مسابقات مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا پس از برگزاری مسابقات هفته نهم که دیشب به پایان رسید از شهرهای مختلف خود را به مرکز ملی فوتسال رساندند اما متأسفانه صبح امروز مصدومیت بهزاد رسولی از ناحیه دست و ابوالفضل افضلی از ناحیه زانو نیز به صورت قطعی مشخص شد.

مدیر رسانه تیم ملی با اشاره به مصدومیت بازیکنانی چون سالار آقاپور، مسلم اولادقباد، امیرحسین داودی، سجاد بابایی و … که در اردوهای قبلی از بازیکنان مورد تأیید شمسایی بودند گفت: متأسفانه سریال بدشانسی‌ها ادامه دارد و علیرغم اینکه تا هفته پیش کادر فنی لیست ۲۵ نفره خود را برای چنین شرایطی چیده بود، طبق مقررات ناگزیر بودیم که لیست ۱۴ نفره را به AFC اعلام کنیم و حالا مصدومیت سه بازیکن در ۲۴ ساعت مانده به اعزام، تیم را در شرایط دشواری قرار داده است.

وی افزود: طبق برنامه اعلامی از سوی کادر فنی، امروز صبح برای ریکاوری بازیکنان که دیشب همه آنها مسابقات حساسی را در لیگ برگزار کرده بودند هماهنگ شده بود که متأسفانه با معاینه اولیه پزشکی مصدومیت این دو بازیکن قطعی شد. از دقایقی پیش آقای کریمیان مدیر تیم ملی، کمیته فوتسال و بخش بین‌الملل فدراسیون فوتبال در تلاش هستند تا بتوانند بازیکنان دیگری را جایگزین کنند که البته باید این موافقت و تاییدیه از سوی AFC اعلام شود.

محمدی گفت: از آنجایی‌که بهزاد رسولی و مهدی رستمی‌ها دو دروازه‌بان ایران در لیست هستند در صورت عدم امکان جایگزین، تیم ملی ناچار است تنها با یک دروازه‌بان و عملاً دو بازیکن کمتر پای به رقابت‌ها بگذارد.