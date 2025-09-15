  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۸

تغییر ثانیه آخری در لیست شمسایی؛ اولادقباد خارج شد

در آستانه اعزام تیم ملی فوتسال ایران به مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا، تغییری در فهرست نهایی بازیکنان رخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، به دنبال مصدومیت مسلم اولادقباد، وحید شمسایی سرمربی تیم ملی، مهدی مهدی‌خانی بازیکن تیم مس سونگون ورزقان را به اردو فراخواند.

این بازیکن که در فصل جاری عملکرد درخشانی داشته، پیش‌تر در لیست ۲۵ نفره معرفی شده به کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز حضور داشت و حالا به عنوان آخرین مسافر به کاروان تیم ملی اضافه شد.

بازیکنان تیم ملی از امشب به اردو اضافه شدند و صبح فردا با یک جلسه ریکاوری و تمرین سبک با وزنه، خود را برای تمرین عصر آماده خواهند کرد.

تیم ملی فوتسال ایران روز چهارشنبه تهران را به مقصد مالزی ترک خواهد کرد تا در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم‌های بنگلادش، امارات و مالزی برود.

