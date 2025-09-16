مسیر سخت ایران در جام جهانی؛ آزمون برزیلی برای فوتسال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی فوتسال زنان نخستین بار از ۳۰ آبان تا ۱۶ آذر ۱۴۰۴ به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد؛ رویدادی که هم برای دنیای فوتسال زنان یک اتفاق تاریخی است و هم آزمونی مهم برای نمایندگان ایران به شمار میرود. فیفا با طراحی ساختار ۱۶ تیمی این مسابقات فرصت حضور برای قدرتهای قدیمی فوتسال و تیمهای تازهوارد را در یک میدان معتبر جهانی مهیا کرده است.
مسیر دشوار صعود ایران
تیم ملی فوتسال زنان ایران با وجود دو قهرمانی پیاپی در جام ملتهای آسیا برای کسب مجوز حضور در این جام جهانی مسیر آسانی را تجربه نکرد. ملی پوشان کشورمان در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ برخلاف دو دوره گذشته نتوانستند سومین قهرمانی متوالی را جشن بگیرند و پس از شکست در مرحله نیمهنهایی تنها با غلبه بر چین در دیدار ردهبندی به مقام سوم بسنده کردند. همین جایگاه سومی آخرین سهمیه مستقیم قاره آسیا را برای ایران به ارمغان آورد.
این عملکرد نهتنها راه تیم را به جام جهانی پرچالش کرد بلکه روی ردهبندی جهانی هم اثر گذاشت؛ بهطوری که ایران به رتبه نهم جهان سقوط کرد و در سید سوم قرعهکشی قرار گرفت. همسایگی با تیمهایی چون کلمبیا، لهستان و نیوزیلند در این سید یعنی ملیپوشان ایرانی باید از همان ابتدا با مدعیان قدرتمند جهان روبهرو شوند.
قرعهکشی با حضور ستارگان و شوک «گروه مرگ»
مراسم قرعهکشی در مانیل با حضور چهرههای شاخص برگزار شد. بر اساس قوانین فیفا تیمهای یک قاره نمیتوانستند در مرحله گروهی با هم همگروه شوند. با این حال وقتی گویهای قرعه چرخید نام ایران در گروه چهارم کنار برزیل، ایتالیا و پاناما قرار گرفت؛ گروهی که بیتردید «گروه مرگ» این دوره محسوب میشود.
رقبای ایران؛ از قدرت مطلق تا ناشناخته پرانرژی
برزیل بهعنوان پرافتخارترین تیم فوتسال زنان جهان و صدرنشین ردهبندی فیفا بزرگترین چالش ایران خواهد بود. تیمی که از لحاظ فنی، بدنی و تجربه بینالمللی در بالاترین سطح قرار دارد و شکست دادن آن حتی برای تیمهای طراز اول اروپا هم دشوار است.
ایتالیا حریف دیگر ایران در جایگاه هفتم ردهبندی قرار دارد و از لیگ داخلی قدرتمند و ساختار حرفهای بهره میبرد. سبک بازی منظم و سرعت بالای بازیکنان ایتالیایی نیازمند برنامهریزی دقیق کادر فنی ایران است.
پاناما شاید در نگاه نخست سادهترین رقیب باشد چرا که در رده هفتادونهم جهان جای دارد؛ اما همین فاصله در رتبهبندی میتواند انگیزه مضاعفی برای این تیم ایجاد کند. تجربه نشان داده تیمهای بهاصطلاح «ضعیفتر» در تورنمنتهای جهانی اغلب فراتر از انتظار ظاهر میشوند بهویژه وقتی چیزی برای از دست دادن ندارند.
چالشهای فنی و روانی برای شاگردان مظفر
تیم ایران در حالی پا به این رقابتها میگذارد که بخش زیادی از نسل طلایی خود را حفظ کرده اما تغییرات تازه در ترکیب اصلی نیاز به هماهنگی بیشتری دارد. فشردگی مسابقات و فشار روانی نخستین حضور در جام جهانی نیز آزمونی بزرگ برای بازیکنان خواهد بود. شاگردان شهرزاد مظفر ابتدا باید با تمرکز کامل برابر برزیل به میدان بروند؛ دیداری دشوار اما ارزشمند برای سنجش توان واقعی تیم. سپس در دومین بازی به مصاف پاناما میروند که کسب سه امتیاز در آن میتواند شانس صعود را تقویت کند. در پایان مرحله گروهی نیز دیدار با ایتالیا فرصت دیگری برای امتیازگیری و تثبیت جایگاه ایران خواهد بود.
تاکتیک و تجربه؛ کلید موفقیت
مظفر و همکارانش تجربه ارزشمند دو قهرمانی آسیایی را در اختیار دارند و میدانند که تنها با اتکا به دفاع منسجم و ضدحملات سریع میتوان مقابل حریفان قدرتمند ایستادگی کرد. بهرهگیری از ضربات ایستگاهی، حفظ تمرکز در دقایق پایانی و مدیریت بازی فاکتورهای حیاتی برای ایران خواهد بود.
اهمیت آمادهسازی و حمایت
مسیر آمادهسازی تا آبان ۱۴۰۴ نقشی تعیینکننده در عملکرد تیم دارد. برگزاری اردوهای منظم، انجام دیدارهای تدارکاتی با تیمهای مطرح و تأمین پشتیبانی مالی لازمه حضوری آبرومند است. صعود از گروه چهارم بدون تردید دشوار است اما غیرممکن نیست. با دو تیم صعودکننده از هر گروه ایران در صورت کسب چهار امتیاز میتواند به مرحله یکچهارم نهایی بیندیشد. پیروزی مقابل پاناما و حداقل تساوی برابر ایتالیا سناریویی است که میتواند شاگردان مظفر را در جمع هشت تیم برتر دنیا قرار دهد؛ دستاوردی که نهتنها تاریخساز خواهد بود بلکه جایگاه فوتسال زنان ایران را در سطح جهانی تثبیت میکند.
