به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادواره این پنج شهید والا مقام روز سه‌شنبه ساعت ۱۹:۳۰ در مسجد ولی‌عصر (عج) واقع در بالا محله فومن برگزار می‌شود.

وی افزود: شهیدان «علی قناعت‌کار»، «مصطفی شیرین‌پور»، «مهران منوری»، «هادی امید مقدم» و شهیده «مهناز خوشکردار» از شهدای اقتدار فومن هستند که در جریان جنگ ۱۲ روزه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

در این مراسم «محمد حسین رجبی دوانی» به عنوان سخنران حضور خواهد داشت و «حنیف طاهری» به مداحی و نوحه‌سرایی خواهد پرداخت.

یادواره شهدای اقتدار فومن با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و تلاش شده با حضور سخنران و مداح مطرح استانی بر شور و معنویت مراسم افزوده شود.

همچنین اجرای ورزش زورخانه‌ای در زورخانه پوریا ولی روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ساعت ۲۰:۳۰، مسابقات گل کوچک به مناسبت گرامیداشت پنج شهید فومنی، تحویل پنجاه و چهارمین سری جهیزیه به نیابت از شهدای جنگ ۱۲ روزه و تحویل و آغاز ساخت خانه‌های نیازمندان با حضور خانواده شهید شیرین‌پور و به نیابت از شهید قناعت‌کار از دیگر برنامه‌های مرتبط با بزرگداشت این شهدا خواهد بود.

ستاد مردمی گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه فومن از عموم مردم و علاقه‌مندان دعوت کرده است تا در این مراسم معنوی حضور یابند و یاد و نام شهدا را زنده نگه دارند