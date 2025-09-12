  1. استانها
تجلیل از خانواده شهید اهل‌سنت «یونس شیخی» در مهر فارس

مهر- هم‌زمان با هفته وحدت، جمعی از مسئولان استانی و شهرستان مهر با حضور در منزل شهید یونس شیخی، از شهدای اهل‌سنت این منطقه، با خانواده این شهید والامقام دیدار و از آنان تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با هفته وحدت، جمعی از مسئولان استانی و شهرستان مهر با حضور در منزل شهید یونس شیخی، از شهدای اهل‌سنت این منطقه، با خانواده این شهید والامقام دیدار و از آنان تجلیل کردند.

در این دیدار که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سفار امام‌جمعه شهرستان مهر، حجت الاسلام والمسلمین اکبری سرپرست معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس و حجت‌الاسلام والمسلمین ارودا رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهر حضور داشتند، ضمن گرامیداشت مقام شامخ این شهید و تجلیل از صبر و استقامت خانواده ایشان، بر اهمیت حفظ و تقویت وحدت و همبستگی ملی تأکید شد.

مسئولین حاضر در این برنامه، خانواده شهید یونس شیخی را مایه افتخار شهرستان مهر دانسته و یاد و خاطره شهدای شیعه و سنی را سرمایه‌ای ارزشمند برای عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کردند.

این دیدار در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد و با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شهید، بر استمرار چنین برنامه‌هایی در راستای تقویت وحدت اسلامی و انسجام اجتماعی تأکید شد.

