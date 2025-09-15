به گزارش خبرنگار مهر، اجرای ورزش زورخانهای شامگاه دوشنبه به همت ستاد مردمی گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه فومن هیئت ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی در زورخانه پوریا ولی برگزار شد.
این برنامه بخشی از سلسله برنامههای گرامیداشت شهدای اقتدار فومن است که با هدف پاسداشت یاد و نام شهیدان «علی قناعتکار»، «مصطفی شیرینپور»، «مهران منوری»، «هادی امید مقدم» و شهیده «مهناز خوشکردار» برگزار میشود.
در این مراسم معنوی، خانوادههای معظم شهدا حضور داشتند و ورزشکاران با اجرای حرکات زورخانهای شور و معنویت خاصی به برنامه بخشیدند.
مراسم اصلی یادواره این پنج شهید والامقام روز سهشنبه ساعت ۱۹:۳۰ در مسجد ولیعصر (عج) واقع در بالا محله فومن برگزار خواهد شد.
«محمد حسین رجبی دوانی» به عنوان سخنران در این یادواره حضور دارد و «حنیف طاهری» به مداحی و نوحهسرایی میپردازد.
از دیگر برنامههای مرتبط با بزرگداشت این شهدا میتوان به مسابقات گل کوچک، تحویل جهیزیه به نیابت از شهدای جنگ ۱۲ روزه و آغاز ساخت خانههای نیازمندان اشاره کرد.
ستاد مردمی گرامیداشت شهدگان جنگ ۱۲ روزه فومن از تمامی اقشار مردم و علاقهمندان دعوت کرده است تا در این مراسم معنوی حضور یافته و یاد و نام شهدا را گرامی بدارند.
