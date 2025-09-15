  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۵۱

آیین ورزش زورخانه‌ای به یاد پنج شهید فومنی جنگ ۱۲ روزه برگزار شد

فومن -آیین ورزش زورخانه‌ای به مناسبت گرامیداشت پنج شهید والامقام فومنی جنگ ۱۲ روزه با حضور خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از باستانی کاران و مردم در زورخانه پوریا ولی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای ورزش زورخانه‌ای شامگاه دوشنبه به همت ستاد مردمی گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه فومن هیئت ورزش‌های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در زورخانه پوریا ولی برگزار شد.

این برنامه بخشی از سلسله برنامه‌های گرامیداشت شهدای اقتدار فومن است که با هدف پاسداشت یاد و نام شهیدان «علی قناعت‌کار»، «مصطفی شیرین‌پور»، «مهران منوری»، «هادی امید مقدم» و شهیده «مهناز خوشکردار» برگزار می‌شود.

در این مراسم معنوی، خانواده‌های معظم شهدا حضور داشتند و ورزشکاران با اجرای حرکات زورخانه‌ای شور و معنویت خاصی به برنامه بخشیدند.

مراسم اصلی یادواره این پنج شهید والامقام روز سه‌شنبه ساعت ۱۹:۳۰ در مسجد ولی‌عصر (عج) واقع در بالا محله فومن برگزار خواهد شد.

«محمد حسین رجبی دوانی» به عنوان سخنران در این یادواره حضور دارد و «حنیف طاهری» به مداحی و نوحه‌سرایی می‌پردازد.

از دیگر برنامه‌های مرتبط با بزرگداشت این شهدا می‌توان به مسابقات گل کوچک، تحویل جهیزیه به نیابت از شهدای جنگ ۱۲ روزه و آغاز ساخت خانه‌های نیازمندان اشاره کرد.

ستاد مردمی گرامیداشت شهدگان جنگ ۱۲ روزه فومن از تمامی اقشار مردم و علاقه‌مندان دعوت کرده است تا در این مراسم معنوی حضور یافته و یاد و نام شهدا را گرامی بدارند.

