به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی ظهر شنبه در همایش وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید در استان گیلان به میزبانی فومن اظهار کرد: فومن با قدمتی تاریخی، مردمانی مومن و ولایتمدار و زادگاه علمای بزرگی همچون حضرت آیت‌الله بهجت، ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه‌های مختلف دارد.

وی افزود: این شهرستان که شهدای زیادی را در راه پاسداری از ارزش‌های نظام و انقلاب تقدیم کرده است، دارای ۱۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که سالانه هزاران تن برنج مرغوب تولید می‌کند.

قاسمی با بیان اینکه کشاورزی و دامداری از عمده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی مردم فومن است، گفت: شهرستان دارای تعداد زیادی دام سبک و سنگین و همچنین ۴۰ واحد مرغداری است که نقش مهمی در تأمین گوشت و محصولات لبنی استان و کشور ایفا می‌کند.

فرماندار فومن به ظرفیت‌های گردشگری این منطقه اشاره و تصریح کرد: وجود دو اثر جهانی ماسوله و قلعه رودخان، این شهرستان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

وی افزود: سرمایه‌گذاران می‌توانند در توسعه گردشگری پایدار با احداث هتل‌های بین‌المللی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مجتمع‌های پذیرایی با تمرکز بر غذاهای محلی و صنایع دستی مشارکت کنند.

وی همچنین به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی و صنعتی اشاره کرد و گفت: ایجاد شهرک گلخانه‌ای برای کشت محصولات ارگانیک، کارخانه‌های فرآوری برنج، کشتارگاه‌های صنعتی دام و طیور و واحدهای تولید کود آلی، از مهم‌ترین پروژه‌های پیشنهادی برای سرمایه‌گذاران است.

فرماندار فومن افزود: شهرک صنعتی جدید به مساحت ۲۷ هکتار با زیرساخت‌های کامل آماده پذیرش واحدهای صنعتی نوین است.

قاسمی درباره مزایای سرمایه‌گذاری در فومن نیز اعلام کرد: تحویل زمین آماده‌سازی شده با قیمت مناسب، معافیت‌های مالیاتی تا ۸ سال، دسترسی به تسهیلات ارزی و ریالی ویژه، صدور مجوزهای فوری بدون تشریفات زائد و پشتیبانی کامل فرمانداری از مرحله آغاز تا بهره‌برداری از جمله مزایایی است که به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود.

وی در پایان گفت: ما باور داریم توسعه شهرستان فومن تنها با مشارکت و اعتماد سرمایه‌گذاران گرانقدر امکان‌پذیر است و متعهد می‌شویم در کمتر از ۷۲ ساعت پاسخگوی درخواست‌ها و پیگیری‌های آنان باشیم.