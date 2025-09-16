پرداخت کامل بهای خرید تضمینی ۵۸ هزار تن کلزای کشاورزان گلستانی

محمدرضا جامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امسال ۵۸ هزار تن کلزا از کشاورزان گلستانی خریداری شده است، گفت: مجموع بهای خرید این محصول بالغ بر دو هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: مبلغی حدود ۱۶ میلیارد تومان از مطالبات کلزاکاران باقی مانده بود که روز گذشته این مبلغ نیز به صورت کامل پرداخت و تسویه حساب نهایی انجام شد. پرداخت‌ها در سه مرحله انجام شده است.

جامی همچنین اظهار کرد: پرداخت بهای خرید تضمینی کلزا توسط شرکت‌های خریدار بخش خصوصی انجام شده و شبکه تعاون روستایی استان گلستان بر روند تسویه و پرداخت‌ها نظارت کامل داشته است.

وی تاکید کرد: این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تضمین خرید محصولات کشاورزی، نقشی مهم در تثبیت امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی کشور دارد.