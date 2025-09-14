  1. استانها
۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی میامی زیر کشت دانه‌های روغنی رفت

میامی- رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی از آغاز کشت پاییزه دانه‌های روغنی در این شهرستان خبر داد و گفت: سه هزار هکتار اراضی کشاورزی زیر کشت این محصول رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر یکشنبه در بازدید از مزارع میامی با بیان اینکه کشت پاییزه دانه‌های روغنی در این شهرستان آغاز شده است، ابراز داشت: این امر تا نیمه آذرماه ادامه دار خواهد بود.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت دانه‌های روغنی در میامی سه هزار هکتار است، افزود: دو هزار و ۲۵۰ هکتار کاملیا و ۷۵۰ هکتار کلزا کشت می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی بابیان اینکه کاملیا و کلزا جایگزین مناسب برای چرخه تناوب زراعی غلات دیم و آبی هستند، ابراز داشت: این اقدام در افزایش ماده آلی خاک و کنترل علف‌های هرز مؤثر است.

حسینی در ادامه تصریح کرد: مقاومت به خشکی، کم‌آبی، آفات و بیماری‌ها و نیاز کم به کود و سم از جمله مزایای کشت دانه‌های روغنی که آن را نسبت به دیگر محصولات کشاورزی اقتصادی‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه این دانه‌های روغنی مصرف خوراکی و دارویی دارد، افزود: کنجاله این گیاهان نیز غذای مناسب دام، طیور و آبزیان است.

