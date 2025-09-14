به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر یکشنبه در بازدید از مزارع میامی با بیان اینکه کشت پاییزه دانه‌های روغنی در این شهرستان آغاز شده است، ابراز داشت: این امر تا نیمه آذرماه ادامه دار خواهد بود.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت دانه‌های روغنی در میامی سه هزار هکتار است، افزود: دو هزار و ۲۵۰ هکتار کاملیا و ۷۵۰ هکتار کلزا کشت می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی بابیان اینکه کاملیا و کلزا جایگزین مناسب برای چرخه تناوب زراعی غلات دیم و آبی هستند، ابراز داشت: این اقدام در افزایش ماده آلی خاک و کنترل علف‌های هرز مؤثر است.

حسینی در ادامه تصریح کرد: مقاومت به خشکی، کم‌آبی، آفات و بیماری‌ها و نیاز کم به کود و سم از جمله مزایای کشت دانه‌های روغنی که آن را نسبت به دیگر محصولات کشاورزی اقتصادی‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه این دانه‌های روغنی مصرف خوراکی و دارویی دارد، افزود: کنجاله این گیاهان نیز غذای مناسب دام، طیور و آبزیان است.