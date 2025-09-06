خسارت ۸۰ درصدی گندم دیم؛ تمام مزارع بیمه بودند

به گزارش خبرنگار مهر، امسال به دلیل کم بارشی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید محصولات کشاورزی کشور دچار افت و آسیب شد. این اقلام شامل گندم، جو، کلزا و… می‌شود.

سال گذشته کشاورزان نزدیک ۱۲ میلیون تن گندم تحویل دولت دادند. امسال این عدد به حدود ۸ میلیون تن یا کمی بیشتر می‌رسد. این عدد با پایان برداشت گندم از برخی مناطق سردسیر که با حجم کمتر در حال انجام است، مشخص می‌شود.

همچنین جو که سال گذشته قیمت آن تثبیت شده بود و حتی نسبت به سال ۱۴۰۲ تفاوت زیادی نداشت امسال کشور در تأمین آن با توجه به نیاز بازار دچار چالش شد.

همچنین گفتنی است، بنا بر سیاست گذاری‌های یک سال اخیر تمام مزارع گندم کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و در صورت خسارت، صندوق بیمه کشاورزی موظف به پرداخت مبلغ خسارت‌های وارد شده به کشاورزان است.

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران درباره وضعیت پرداخت بیمه به گندم‌کاران آسیب دیده به خبرنگار مهر، گفت: مزارع گندم دیم در سال جاری به دلیل خشکسالی تا ۸۰ درصد دچار خسارت شدند و محصولات از بین رفتند.

وی افزود: خسارت وارد شده به گندم کاران سنگین است.

این مسئول صنفی با اشاره به کم بارشی و کاهش تحویل گندم به دولت نیز عنوان کرد: سال گذشته کل مزارع گندم کشور تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفتند. دولت باید نسبت به بدهی‌های گذشته و فعلی خود به صندوق بیمه کشاورزی اقدام کند تا با تأمین منابع، خسارت گندم‌کاران پرداخت شود.

عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اظهار کرد: برآورد خسارت‌ها انجام شده و صندوق بیمه با پرداخت بدهی از سوی دولت و تأمین منابع باید نسبت به پرداخت خسارت‌ها اقدام کند.