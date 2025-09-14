اختصاص سهم آلایندگی به کشاورزی خوزستان با هدف تقویت امنیت غذایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی عصر امروز یکشنبه در جریان سفر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به استان و نشست با تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و فعالان بخش کشاورزی با اشاره به اینکه خوزستان بیشترین آسیب را از آلایندگی‌های صنعتی می‌بیند، اظهار کرد: بخش کشاورزی استان به دلیل تعامل مستقیم با طبیعت، بیشترین لطمه را از آلاینده‌ها متحمل می‌شود اما در قوانین فعلی هیچ سهمی از حق آلایندگی به این بخش اختصاص نیافته و منابع آن صرفاً به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای ساخت‌وسازها تخصیص می‌یابد.

وی افزود: در استان خوزستان، ۱۰ تا ۲۰ درصد آن، کشاورزی استان را متحول خواهد کرد. این مطالبه که از اهمیت بالایی برای پایداری اقتصادی و اجتماعی خوزستان برخوردار است می‌تواند زمینه‌ساز احیای مناطق محروم و مرزنشین باشد که کشاورزی تنها منبع اشتغال آنهاست.

سلطانی کاظمی در بخش دیگیری از سخنان خود به چالش‌های بی‌سابقه بخش کشاورزی خوزستان در سال جاری پرداخت و آن را یکی از سخت‌ترین سال‌ها توصیف کرد.

وی گفت: امسال با کمبود بارندگی بی‌سابقه در ۶۰ سال اخیر، کاهش ذخایر سدها و حتی بارندگی پایین در استان‌های بالادست مواجه بودیم. علاوه بر این، تنش سرمایی در اسفندماه، زمانی که محصولات اساسی در حساس‌ترین مرحله بودند، خسارات پنهانی به مزارع گندم و کلزا وارد کرد.

وی همچنین به ناترازی در برق و گاز اشاره کرد و گفت: این ناترازی منجر به کاهش تولید پتروشیمی‌ها و کمبود کود اوره در بهمن و اسفند شد،. این عوامل، مجموع خسارات کشاورزی استان را به بیش از ۳۵ همت رساند و پیش‌بینی می‌شود کشت‌های تابستانه نسبت به سال گذشته تا کنون بالغ بر یک میلیون تن کاهش داشته باشد.

سلطانی کاظمی با بیان اینکه به‌رغم این محدودیت‌ها، بخش کشاورزی استان دستاوردهایی هم داشته است ادامه داد: به رغم چالش‌ها، خوزستان ۱۸.۵ درصد از تولید و خرید گندم کشور را با یک میلیون و ۴۳۳ هزار تن تأمین کرد. در دانه‌های روغنی نیز با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، ۷۷ هزار تن کلزا تولید کردیم که سی درصد تولید کشور را تشکیل می‌دهد.

به گفته وی، صادرات بخش کشاورزی استان در سال ۱۴۰۳ به یک میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار رسید.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان با تاکید بر اینکه در حوزه شکر، خوزستان با تولید یک میلیون تن شکر نیشکری و چغندر پاییزه رتبه اول کشور را دارد.

سلطانی کاظمی تصریح کرد: تولید کلی استان ۱۷.۵ میلیون تن است و ۱۴ درصد از امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند که این نقش با تلاش بهره برداران و کشاورزان استان حفظ شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، ویژگی‌های منحصربه‌فرد کشاورزی استان را برجسته کرد و گفت: تولیدات استان عمدتاً محصولات اساسی مانند گندم، شکر و ذرت است که اهمیت استراتژیک دارند. بخش کشاورزی ۲۵ درصد اشتغال استان را پوشش می‌دهد و در مناطق محروم و مرزنشین، تنها گزینه اشتغال است.

سلطانی کاظمی بیان کرد: برای مثال، نخیلات در انتهای حوضه‌های آبریز مانند آبادان و خرمشهر به شدت در معرض خسارت هستند و از بین رفتن آنها می‌تواند منجر به خالی شدن این مناطق از سکنه شود، که پیامدهای جدی مختلفی به دنبال دارد.

وی بر نیاز به توجه ویژه به انتهای حوضه‌های آبریز تأکید کرد تا پایداری اجتماعی و اقتصادی حفظ شود.

سلطانی کاظمی در بخش پیشنهادات عملی برای بهبود وضعیت بر تقویت مشارکت مردمی در مدیریت آب تاکید کرد و گفت: باتوجه به اینکه در ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه، مشارکت مردمی مورد توجه قرار گرفته باید تعاونی‌های آب‌بران و تولیدی را تقویت کنیم اما آیین‌نامه‌ها فاقد حمایت‌های لازم هستند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان اضافه کرد: وزارت نیرو باید بخشی از درآمد خود را به این تعاونی‌ها اختصاص دهد و مشوق‌هایی برای صرفه‌جویی در آب، مانند کاهش هزینه آب برای کشاورزانی که مصرف را کاهش می‌دهند، در نظر گرفته شود.

وی، پیشنهاد کرد قوانین دریافت آب زراعی اصلاح شود تا تحویل حجمی آب و مشوق‌های غیرمالی برای سامانه‌های نوین آبیاری ترویج یابد، که این اقدامات می‌تواند راندمان مصرف آب را افزایش دهد و بهره‌وری را ارتقا بخشد.

سلطانی کاظمی همچنین اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری را به عنوان طرح پیشران کشاورزی کشور ضروری دانست و خواستار تخصیص ردیف اعتباری مستقل در بودجه شد.

وی گفت: عملیاتی شدن این طرح نباید فقط به سهام دولت در شرکت توسعه نیشکر گره بخورد زیرا می‌تواند امنیت غذایی و توسعه پایدار استان را تثبیت کند.

وی در حوزه سرمایه‌گذاری، به وابستگی ۹۵ درصدی کشاورزی استان به تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: با وجود حجم تولید محصولات مختلف کشاورزی در استان، تسهیلات تبصره ۱۸ در کشور به طور یکسان تقسیم می‌شود و کل تسهیلات بخش کشاورزی خوزستان امسال تنها ۲۳۰ میلیارد تومان بوده است.

سلطانی کاظمی با استناد به قانون برنامه ششم توسعه، که ۱۵ درصد تسهیلات بانک‌های غیرتخصصی را به کشاورزی اختصاص می‌دهد، گفت: این قانون اجرا نشده و تنها ۶ درصد آن محقق شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان ادامه داد: همچنین، ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید می‌گوید تسهیلات باید متناسب با نقش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (۱۱ درصد در خوزستان) باشد اما بانک‌ها تنها ۶ درصد داده‌اند که ۷۵ درصد آن توسط بانک کشاورزی تأمین شده است.

وی پیشنهاد کرد: مجلس از نقش نظارتی خود برای الزام بانک‌های غیرتخصصی استفاده کند تا منابع مورد نیاز تأمین شود.

سلطانی کاظمی بر مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: عدم تأمین سرمایه در گردش منجر به ریزش واحدها می‌شود و ما مجبور به صدور پروانه‌های جدید هستیم. اختصاص سهم آلایندگی به کشاورزی می‌تواند این چرخه را شکسته و بخش را احیا کند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان تاکید کرد: این پیشنهاد، اگر عملی شود، نه تنها خسارات زیست‌محیطی را جبران می‌شود، بلکه کشاورزی خوزستان به عنوان ستون فقرات امنیت غذایی کشور، تقویت خواهند شد.