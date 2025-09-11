به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمی نسب الباجی ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری شاخص‌های اقتصادی خوزستان که در سالن جلسات مدیریت بحران استانداری برگزار شد، بیان کرد: خوزستان در بخش کشاورزی رتبه اول تولید و خرید تضمینی گندم به میزان یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن و ۲۰ درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در تولید و خرید دانه‌های روغنی از جمله کلزا، با خرید ۷۶ هزار و ۳۰۰ تن رتبه نخست را کسب کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: این استان در تولید چغندرقند به میزان یک میلیون و ۳۸۰ هزار تن و تولید ذرت به میزان ۳۸۰ هزار تن، و در تولید کشور رتبه اول کشور را کسب کرده است.

وی گفت: رکورد ۳۰ ساله تولید میگو با تولید بیش از دو هزار و ۴۰۰ تن شکسته شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه الگوی کشت تابستانه و پاییزه در همه حوزه‌های آبی استان تصویب شده است، عنوان کرد: همچنین مطالبات کشاورزان به ویژه کلزا کاران پیگیری و تقدیم شد.

کاظمی نسبت الباجی اظهار کرد: در خصوص برداشت محصولات راهبردی استان از جمله ساماندهی مراکز خرید گندم، ناوگان حمل گندم و پیگیری تسریع در فرآیند برداشت چغندرقند اقداماتی صورت گرفته است.

وی به اعتراضات کامیون داران اشاره کرد و ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته محصول کشاورزان انتقال داده شد.

افزایش ۷ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه تجارت خارجی، بیان کرد: صادرات کالاهای غیرنفتی در ۱۰ ماه گذشته ۷ میلیارد دلار و بیش از ۲۰ میلیون تن، معادل ۲۳ درصد ارزی و ۱۷ درصد وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

کاظمی نسب الباجی تصریح کرد: اقلام کالاهای مجاز ملوانی نیز به ۹۷ قلم افزایش یافت. اقلام مشمول معافیت سود بازرگانی در بنادر خرمشهر و آبادان نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به تصویب بازارچه مرزی شلمچه در سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: این مساله مشروط به عقد تفاهم نامه با طرف عراقی بوده که در حال انجام است.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، کلیه کالاهای رسوبی موجود در انبار گمرک اهواز مربوط به سنوات قبل تعیین تکلیف شده است.

کاظمی نسب الباجی اضافه کرد: مجوز رویه ترانزیت خارجی نیز برای گمرک شادگان کسب شده است.

وی با بیان اینکه مشکلات دیرینه نصب و راه اندازی ایکس ری کامیونی در پایانه مرزی شلمچه خاتمه یافت، عنوان کرد: هچنین جذب سرمایه گذاری خارجی به مبلغ ۵ میلیارد دلار صورت گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در خصوص اقدامات صورت گرفته حوزه آرد و نان، اظهار کرد: جهت رفع انحصار حمل آرد و ساماندهی توزیع آرد در سطح استان برنامه ریزی انجام شد.

به گفته کاظمی نسب الباجی، گسترش طرح و برنامه عملیاتی تولید آرد و نان در راستای ارتقا شاخص‌های ایمنی غذایی انجام شده است.

وی بیان کرد: همچنین در خصوص تشخیص ۳۰ درصد واحدهای نانوایی استان به سوخت جایگزین در راستای سیاست‌های غیرعامل تشخیص و برنامه ریزی صورت گرفته است که در این راستا نانواها به بانک سپه معرفی شده تا نسبت به خرید موتور برق اقدام شود.در آبادان و مسجدسلیمان این روند سرعت بیشتری داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به حوزه تنظیم بازار و کالاهای اساسی، اظهار کرد: در ایام جنگ دوازده روزه به دستور استاندار یازده قرارگاه تشکیل شد که یکی از اینها به منظور مدیریت وضع بازار و برنامه ریزی برای تأمین و توزیع کالا بوده است.

کاظمی نسب الباجی ادامه داد: خوزستان در واردات کالاهای اساسی با حمل و بارگیری بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن، رتبه اول را به دست آورده که کالاهای موجود در بندر امام را در ایام دوازده روز جنگ به سراسر کشور انتقال داده شد.

وی به راه اندازی و تکمیل سامانه هوشمند مدیریت کالاهای اساسی اشاره و عنوان کرد: بازرسی‌های مکرر از واحدهای صنفی استان شکل گرفته است.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، در حوزه اقتصاد دریامحور تکمیل مطالعات مدیریت ییکپارچه مناطق ساحلی استان پیگیری شده است.

کاظمی نسب الباجی اضافه کرد: همچنین پیگیری و تکمیل طرح‌های اقتصادی دریامحور در حوزه‌های کشاورزی، شیلات، انرژی‌های نو، گردشگری و بنادر و دریانوردی و صنایع دریایی صورت گرفته است.

وی گفت: سرمایه گذاری داخلی سال ۱۴۰۳، حدود ۷۲۳ طرح با اشتغالزایی ۲۵ هزار نفر و مبلغ ۵۴ همت بوده است و ۱۴۳ طرح با سرمایه گذاری ۵ همت تا پایان مرداد ماه سال جاری صورت گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بیان کرد: همچنین ۹۹۹ جواز تأسیس سرمایه گذاری با پیش بینی اشتغال ۱۳ هزار نفر در سال گذشته و صدور ۲۵۹ جواز تأسیس سرمایه گذاری با حجم هشت همت و پیش بینی اشتغال ۳ هزار و ۵۳۲ نفر انجام شده است.