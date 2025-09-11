۳۸۰۰ تن کلزا از مزارع لرستان برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران از برداشت سه هزار و ۸۰۰ تن کلزا در سطح سه هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی استان خبر داد و اظهار داشت: مطالبات کشاورزان به طور کامل پرداخت شده و قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم ۴۱ هزار تومان تعیین شده است.
وی افزود: بذر و نهادههای موردنیاز کشت کلزا به طور کامل در استان تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اهمیت کلزا در اصلاح الگوی کشت، گفت: کلزا بهعنوان محصولی راهبردی در حوزه دانههای روغنی با نیاز آبی کمتر نسبت به برخی محصولات پرمصرف، علاوه بر مدیریت منابع آب و افزایش بهرهوری زمینهای کشاورزی، صرفه اقتصادی مناسبی برای کشاورزان دارد.
صیادی، تصریح کرد: کشت این محصول علاوه بر نقش مثبت در تناوب زراعی و بهبود حاصلخیزی خاک، الگویی موفق در تحقق کشاورزی پایدار و کاهش وابستگی کشور به واردات روغننباتی به شمار میرود.
نظر شما