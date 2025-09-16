هوای ۸ شهر اصفهان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز سه‌شنبه بیست و پنجم شهریور با میانگین ۱۳۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۲۴، پارک زمزم ۱۳۲، بزرگراه خرازی ۱۲۸، دانشگاه صنعتی ۱۴۱، خیابان رهنان ۱۳۰، سپاهان‌شهر ۱۰۳، خیابان فرشادی ۱۲۲، خیابان فیض ۱۱۸، ولدان و کردآباد با عدد ۱۳۱ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان ایستگاه پایش هوا در خیابان رودکی با عدد ۱۵۹، خیابان زینبیه ۱۵۲ و خیابان میرزا طاهر ۱۵۳ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص هوای شهر خمینی شهر با میانگین ۱۶۱، قهجاورستان با میانگین ۱۷۴ و کاشان ۱۵۴ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در شهرضا با میانگین ۱۱۰، زرین‌شهر ۱۳۸، شاهین‌شهر ۱۰۵ و نجف آباد ۱۴۸ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

اداره کل هواشناسی اصفهان پیش از این نسبت به وزش باد به نسبت شدید تا شدید و وقوع تندباد لحظه‌ای همراه با خیزش گردوخاک به ویژه در مناطق مستعد شرق، شمال و مرکز استان هشدار سطح زرد صادر کرده بود. بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان شرایط غبارآلودی هوا تا پایان هفته جاری در اصفهان ادامه خواهد داشت.

همچنین از روز گذشته یک توده عظیم گردوغبار از سمت ترکمنستان وارد بخش‌های شمالی کشور شده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.