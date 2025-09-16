شاخص روزانه کیفیت هوا در بجنورد «ناسالم» و در شیروان «خطرناک» شد

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس داده‌های مرکز پایش کیفیت هوای خراسان شمالی، شاخص روزانه کیفیت هوا در بجنورد بر روی عدد ۱۷۹ و در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار دارد.

وی افزود: شاخص کیفیت روزانه هوای شیروان نیز با قرار گرفتن بر روی عدد ۴۲۸ در وضعیت خطرناک برای همه گروه‌های سنی ثبت شده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.