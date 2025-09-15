کاهش تدریجی دما و احتمال نفوذ غبار در آسمان کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که تا روز سه‌شنبه، هوای استان عمدتاً صاف و آرام خواهد بود و تنها در برخی ساعات وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: با ورود یک موج ناپایدار از روز چهارشنبه تا جمعه، تغییرات محسوسی در شرایط جوی استان ایجاد خواهد شد. این موج سبب رشد ابر و در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید می‌شود که می‌تواند با گردوخاک محلی همراه باشد.

زورآوند افزود: از مهم‌ترین پیامدهای این سامانه ناپایدار، فراهم شدن شرایط برای نفوذ غبار به جو استان است؛ پدیده‌ای که مطابق معمول بیشترین شدت و احتمال وقوع آن در روزهای پنجشنبه و جمعه و در مناطق مرزی استان مشاهده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات دما گفت: دمای هوا تا روز چهارشنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت اما از روز پنجشنبه به تدریج روند کاهشی دما آغاز می‌شود و این روند تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود کشاورزان، بیماران قلبی و تنفسی و عموم شهروندان به ویژه در مناطق مرزی، اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی را در روزهای پیش‌رو به‌طور جدی دنبال کنند تا در برابر پدیده‌های جوی احتمالی آمادگی لازم را داشته باشند.