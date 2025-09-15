  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

کاهش تدریجی دما و احتمال نفوذ غبار در آسمان کرمانشاه

کاهش تدریجی دما و احتمال نفوذ غبار در آسمان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: هوای استان تا روز سه‌شنبه صاف و پایدار خواهد بود اما از روز چهارشنبه موجی ناپایدار وارد منطقه می‌شود.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که تا روز سه‌شنبه، هوای استان عمدتاً صاف و آرام خواهد بود و تنها در برخی ساعات وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: با ورود یک موج ناپایدار از روز چهارشنبه تا جمعه، تغییرات محسوسی در شرایط جوی استان ایجاد خواهد شد. این موج سبب رشد ابر و در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید می‌شود که می‌تواند با گردوخاک محلی همراه باشد.

زورآوند افزود: از مهم‌ترین پیامدهای این سامانه ناپایدار، فراهم شدن شرایط برای نفوذ غبار به جو استان است؛ پدیده‌ای که مطابق معمول بیشترین شدت و احتمال وقوع آن در روزهای پنجشنبه و جمعه و در مناطق مرزی استان مشاهده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات دما گفت: دمای هوا تا روز چهارشنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت اما از روز پنجشنبه به تدریج روند کاهشی دما آغاز می‌شود و این روند تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود کشاورزان، بیماران قلبی و تنفسی و عموم شهروندان به ویژه در مناطق مرزی، اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی را در روزهای پیش‌رو به‌طور جدی دنبال کنند تا در برابر پدیده‌های جوی احتمالی آمادگی لازم را داشته باشند.

کد خبر 6590788

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها