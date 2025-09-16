صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نفوذ موج جدید بارش‌ها به کشور از هفته آینده گفت: تا روز چهارشنبه (۲۶ شهریور) در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز غربی و شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید در برخی ساعات رخ می‌دهد.

وی افزود: همچنین از بعدازظهر روز شنبه (۲۹ شهریور) نفوذ توده هوای خنک موجب خواهد شد هوای خنک غیرمعمول در اغلب مناطق کشور تداوم داشته باشد.

ضیائیان ادامه داد: همچنین روز پنجشنبه (۲۷ شهریور) در برخی نقاط گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز شرقی و روز جمعه (۲۸ شهریور) در مناطقی از شمال غرب و غرب کشور بارش پراکنده همراه با رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: طی پنج روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، برخی نقاط استان هرمزگان و جنوب شرق فارس در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابرهای همرفتی، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: در سه روز آینده برای مناطق شمال، شرق، شرق دامنه‌های جنوبی البرز و جنوب غرب کشور و همچنین در پنج روز آینده برای منطقه زابل، وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی روزهای پنجشنبه و جمعه نیز به دلیل وزش باد شدید در نیمه غربی کشور و افزایش سرعت باد روی کشور عراق، احتمال تشکیل توده گردوخاک و انتقال آن به غرب ایران وجود دارد که برای استان‌های نیمه غربی همراه با کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد بود.

ضیائیان در پایان با اشاره به وضعیت هوای پایتخت اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۲۵ شهریور) صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گاهی افزایش باد پیش‌بینی می‌شود. دمای هوای تهران در گرم‌ترین ساعات به ۳۰ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۱۹ درجه سانتیگراد می‌رسد.