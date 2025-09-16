به گزارش خبرگزاری مهر، صمد زمانزاد قویدل روز سهشنبه با اعلام اینکه این سرشماری از تاریخ ۵ تا ۱۷ مهرماه همزمان با سراسر کشور در آذربایجان شرقی نیز اجرا خواهد شد، اظهار داشت: از تمامی زنبورداران محترم انتظار میرود همکاری کامل را با کارشناسان جهاد کشاورزی، اتحادیه و تعاونیهای زنبورداران استان و شهرستانها به عمل آورند تا آمارگیری با دقت و صحت بیشتری انجام شود.
زمانزاد قویدل با تأکید بر اهمیت این طرح افزود: برای جلوگیری از هرگونه اختلال در روند آمارگیری و اطمینان از صحت دادهها، ضروری است زنبورداران در طول این مدت از جابهجایی و نقلوانتقال کندوهای زنبور عسل خودداری کنند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان هدف اصلی این سرشماری را گردآوری اطلاعات دقیق و بهروز از تعداد کندوها، کلنیها و میزان تولیدات زنبور عسل عنوان کرد و گفت: اطلاعات حاصل از این طرح، مبنای اصلی برنامهریزیهای آینده در حوزه صنعت زنبورداری خواهد بود و نقش تعیینکنندهای در سیاستگذاریهای حمایتی، ارتقای تولید و توسعه پایدار این بخش ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: زنبورداری یکی از ظرفیتهای ارزشمند کشاورزی استان به شمار میرود و تأمین آمار دقیق از وضعیت موجود، گام نخست برای حمایت مؤثرتر از فعالان این بخش و افزایش بهرهوری در تولید عسل و سایر فرآوردههای زنبور عسل است.
