اجرای سرشماری زنبورستان‌ها در آذربایجان شرقی

تبریز-معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، در آستانه آغاز سرشماری سراسری زنبورستان‌های کشور از زنبورداران استان خواست همکاری لازم را با کارشناسان داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد زمان‌زاد قویدل روز سه‌شنبه با اعلام اینکه این سرشماری از تاریخ ۵ تا ۱۷ مهرماه همزمان با سراسر کشور در آذربایجان شرقی نیز اجرا خواهد شد، اظهار داشت: از تمامی زنبورداران محترم انتظار می‌رود همکاری کامل را با کارشناسان جهاد کشاورزی، اتحادیه و تعاونی‌های زنبورداران استان و شهرستان‌ها به عمل آورند تا آمارگیری با دقت و صحت بیشتری انجام شود.

زمان‌زاد قویدل با تأکید بر اهمیت این طرح افزود: برای جلوگیری از هرگونه اختلال در روند آمارگیری و اطمینان از صحت داده‌ها، ضروری است زنبورداران در طول این مدت از جابه‌جایی و نقل‌وانتقال کندوهای زنبور عسل خودداری کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان هدف اصلی این سرشماری را گردآوری اطلاعات دقیق و به‌روز از تعداد کندوها، کلنی‌ها و میزان تولیدات زنبور عسل عنوان کرد و گفت: اطلاعات حاصل از این طرح، مبنای اصلی برنامه‌ریزی‌های آینده در حوزه صنعت زنبورداری خواهد بود و نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری‌های حمایتی، ارتقای تولید و توسعه پایدار این بخش ایفا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: زنبورداری یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشاورزی استان به شمار می‌رود و تأمین آمار دقیق از وضعیت موجود، گام نخست برای حمایت مؤثرتر از فعالان این بخش و افزایش بهره‌وری در تولید عسل و سایر فرآورده‌های زنبور عسل است.

