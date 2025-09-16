به گزارش خبرگزاری مهر، صادق نادری، روز سه شنبه در حاشیه آغاز این رزمایش اعلام کرد: این رزمایش با هدف بازدید از واحدهای زنجیره تأمین آفت‌کش‌ها، شناسایی، کشف و توقیف آفت‌کش‌های ممنوعه و غیرمجاز، آفت‌کش‌های قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته به مدت ۲ روز در این استان همزمان با سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: بازدید از داروخانه‌های گیاه پزشکی استان، پایش واحدهای عرضه کننده آفت کش‌های کشاورزی به منظور صیانت از حقوق عامه، حفظ و ارتقای امنیت غذایی و استمرار نظارت بر توزیع و عرضه آفت‌کش‌ها از دیگر اهداف این رزمایش است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: این رزمایش با همکاری نمایندگان گروه‌های نظارتی شامل مدیریت حراست، مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایت و مدیریت بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و فرماندهی پلیس اماکن استان اجرا می‌شود.

نادری، با بیان اینکه در استان ۴۹۷ واحد داروخانه گیاه پزشکی مجاز فعال و ۱۲ واحد شرکت واردکننده و توزیع کننده عمده فعالیت دارند، ادامه داد: در طول اجرای این رزمایش این مراکز مورد پایش و نظارت قرار می‌گیرد و داروخانه‌هایی که تخلفات جدی داشته باشند، شناسایی و اقدامات قانونی لازم برای برخورد با آنان انجام می‌شود.