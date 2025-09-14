آینده کشاورزی دیم وابسته به دانش روز و پژوهش است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز یکشنبه در سی و یکمین گردهمایی سالیانه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور که با حضور مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در دانشگاه مراغه برگزار شد، اظهار کرد: امسال تولید محصولات کشاورزی به دلیل کاهش شدید بارندگی و خشکسالی با چالش مواجه بود.

وی با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی بارش‌های زمستانی و عدم امکان تأمین آب اراضی آبی از سدها، افزود: سال زراعی ۱۴۰۴_۱۴۰۳ سال سختی بود.

وی ادامه داد: طبق برنامه پنج‌ساله هفتم، باید صرفه‌جویی ۱۵ میلیارد مترمکعب آب، در بخش کشاورزی صورت گیرد.

وی همچنین مشکلات زیست‌محیطی از جمله وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و فرونشست زمین در دشت‌های مرند، شبستر و سراب را یادآور شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تأکید کرد: توسعه اراضی آبی دیگر توجیه اقتصادی ندارد و باید به سمت توسعه اراضی دیم حرکت کرد.

وی بیان کرد: همکاری‌های خوبی با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در جهش تولید در دیمزارها صورت گرفته است.

وی با قدردانی از تلاش‌های محققان موسسه تحقیقات دیم کشور، به معرفی ارقام جدید گندم و حبوبات با بهره‌وری بالا و ارائه فناوری‌های نوین در مدیریت آب و خاک اشاره کرد.

شفیعی خاطرنشان کرد: براساس گزارش مدیریت ترویج، امسال حدود هشت هزار دوره آموزشی برای کشاورزان برگزار شد و آینده کشاورزی دیم به دانش روز و سرمایه‌گذاری در موسسات پژوهشی وابسته است.

وی همچنین به اهمیت امنیت غذایی و درس‌های حاصل از جنگ دوازده روزه اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که حمایت‌های مالی و پژوهشی از موسسات تحقیقاتی ادامه یابد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در روز یکشنبه ۲۳ شهریور، وی بیان کرد: امیدوارم نتایج حاصل از این گردهمایی برای کشاورزان و تولیدکنندگان نویدبخش باشد.