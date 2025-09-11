آذربایجان شرقی چهارمین تولیدکننده و نخستین در کیفیت سماق کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی بعدازظهر پنجشنبه در هشتمین جشنواره سماق قرمز چهاردانگه هوراند، با اشاره به تهدیدات ناشی از محدودیت منابع آبی برای بخش کشاورزی، گفت: متأسفانه ۷۰ درصد از بارندگی‌ها در فصل زمستان و ۳۰ درصد در پاییز کاهش یافته و کشاورزان سال بسیار سختی را پشت سر گذاشتند.

وی با تقدیر از کشاورزان پرتلاش استان، افزود: در دوران جنگ ۱۲ روزه به خوبی دریافتیم که اولویت اول کشور، مسئله امنیت غذایی است و از این رو، از تمامی تولیدکنندگان و کشاورزان که همواره پای کار هستند، قدردانی می‌کنیم.

شفیعی با اشاره به خرید سه هزار تن گندم در شهرستان هوراند، به ظرفیت‌های باغی این منطقه اشاره کرد و گفت: این شهرستان دارای ۲۰ هزار هکتار اراضی است که از این مقدار، دو هزار هکتار به باغات و ۳۰۰ هکتار به کشت سماق اختصاص دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه این استان پس از آذربایجان غربی، کردستان و خراسان رضوی، رتبه چهارم تولید سماق را دارد، تأکید کرد: کیفیت سماق تولیدی آذربایجان‌شرقی، در کشور بی‌نظیر است و رتبه اول را از این نظر داریم.

وی با اشاره به وعده برگزاری جشنواره سماق در تبریز در سال گذشته، اظهار داشت: متأسفانه استقبال تولیدکنندگان کافی نبود، اما برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا این جشنواره به شکل مناسب‌تری در سال آینده در تبریز برگزار شود.

شفیعی جشنواره‌های کشاورزی را بستری ارزشمند برای تبادل دانش، معرفی محصول و برندسازی دانست و بر لزوم حمایت از کشاورزان در زمینه بازاریابی تأکید کرد.

وی همچنین از شناسایی ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی منطقه برای کشت سماق به صورت باغی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده تا این اراضی در اختیار بهره‌برداران محلی قرار گیرد تا شاهد توسعه چشمگیر باغات این محصول باشیم.

مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در پایان از رفع برخی محدودیت‌های کشت برنج در هوراند خبر داد و بر ضرورت برداشتن گام اساسی برای تأمین حقابه پایاب سد عمارت به نفع این منطقه تأکید کرد.