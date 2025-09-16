  1. استانها
اشتراک‌گذاری دانش لازمه حکمرانی مطلوب است

تبریز-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، اشتراک‌گذاری دانش را لازمه حکمرانی مطلوب دانست و گفت: دنیای پیشرفته امروز از ابتدا در سطح رفاه استاندارد نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده روز سه‌شنبه در حاشیه سمینار علمی تخصصی «تجربه زیسته مدیران» با اشاره به مطالب مطروحه اظهار کرد: نارسایی‌ها و مشکلات مبتلابه جامعه ضرورت ارزیابی و تغییر در شیوه‌های مدیریت را امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر می‌کند که می‌بایست هرچه زودتر اتفاق بیافتد.

وی افزود: در استان آذربایجان شرقی توجه به موضوعاتی مثل خلق مزیت پایدار، تکمیل زنجیره ارزش و ارتقا بهره‌وری بسیار مورد توجه مدیران و برنامه‌ریزان قرار دارد تا با اصلاح نگاه کلی و تفکر کلان مدیریتی، استان را به سطح مورد انتظار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نزدیک‌تر سازیم.

فتح‌زاده خاطرنشان ساخت: تلاش داریم از صاحبنظران و اندیشمندان حوزه‌های مختلف برای حضور در دوره‌های آموزشی مدیران دعوت کرده و از تجارب و ایده‌های آنها در جهت بررسی مسائل و مشکلات استان و در نهایت رفع آنها بهره ببریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: اگر امروز با بحران‌هایی مثل تنش آبی و ناترازی انرژی مواجه هستیم، تکالیف و وظایف هر یک از دستگاه‌ها، نهادها، تشکل‌های مردمی و دانشگاه‌ها در این ارتباط باید مشخص شود و تقسیم کار صورت گیرد تا بالاخره بتوانیم از این وضعیت خارج شویم.

