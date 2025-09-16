به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتحزاده روز سهشنبه در حاشیه سمینار علمی تخصصی «تجربه زیسته مدیران» با اشاره به مطالب مطروحه اظهار کرد: نارساییها و مشکلات مبتلابه جامعه ضرورت ارزیابی و تغییر در شیوههای مدیریت را امری حیاتی و اجتنابناپذیر میکند که میبایست هرچه زودتر اتفاق بیافتد.
وی افزود: در استان آذربایجان شرقی توجه به موضوعاتی مثل خلق مزیت پایدار، تکمیل زنجیره ارزش و ارتقا بهرهوری بسیار مورد توجه مدیران و برنامهریزان قرار دارد تا با اصلاح نگاه کلی و تفکر کلان مدیریتی، استان را به سطح مورد انتظار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نزدیکتر سازیم.
فتحزاده خاطرنشان ساخت: تلاش داریم از صاحبنظران و اندیشمندان حوزههای مختلف برای حضور در دورههای آموزشی مدیران دعوت کرده و از تجارب و ایدههای آنها در جهت بررسی مسائل و مشکلات استان و در نهایت رفع آنها بهره ببریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: اگر امروز با بحرانهایی مثل تنش آبی و ناترازی انرژی مواجه هستیم، تکالیف و وظایف هر یک از دستگاهها، نهادها، تشکلهای مردمی و دانشگاهها در این ارتباط باید مشخص شود و تقسیم کار صورت گیرد تا بالاخره بتوانیم از این وضعیت خارج شویم.
