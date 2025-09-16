بیژن سلیمان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و اظهار کرد: امسال بازگشایی مدارس با رویکردی متفاوت، مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی و تمرکز بر ارتقا کیفیت آموزشی انجام خواهد شد.

فرماندار شهرستان ری با اشاره به خاطرات دوران تحصیل و حس خوب بازگشایی مدارس گفت: برای ما قدیمی‌ها، شروع سال تحصیلی همیشه با حس و حال خاصی همراه بوده و همین نگاه احساسی باعث شده که بازگشایی مدارس را یک موضوع مهم و اولویت‌دار بدانیم. امسال نیز از یک ماه قبل، جلسات هماهنگی با معاونین و مدیران برگزار شده تا با جامعیت و قوت وارد این عرصه شویم.

وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش به تنهایی قادر به انجام همه امور نیست، افزود: شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای فرهنگی و هنری همه پای کار آمده‌اند. از رنگ‌آمیزی مدارس و آماده‌سازی مسیرهای منتهی به مدارس گرفته تا تأمین آب‌سردکن و نیمکت‌های مناسب، اقدامات خوبی انجام شده است.

سلیمان پور همچنین از برنامه‌ریزی برای مراسم نمادین «زنگ مهر» خبر داد و گفت: همه‌ساله مسئولان در روز اول مهر با حضور در مدارس، زنگ آغاز سال تحصیلی را به صدا درمی‌آورند. امسال نیز این مراسم با شکوه بیشتری برگزار خواهد شد.

فرماندار ری با اشاره به دغدغه‌های والدین در روزهای ابتدایی مهر اظهار داشت: طرح‌های ترافیکی ویژه‌ای با همکاری پلیس راهور در دستور کار قرار گرفته تا کمترین زحمت برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان ایجاد شود. به‌ویژه در روزهای نخست که سرویس‌های مدارس هنوز فعال نشده‌اند، مدیریت ترافیک اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه کیفیت آموزشی باید در همه مناطق شهرستان یکسان باشد، گفت: با مدیرکل آموزش و پرورش استان جلسات متعددی داشتیم تا برنامه‌های آموزشی سال‌های گذشته آسیب‌شناسی شود. تأکید ما بر توزیع عادلانه معلمان و جلوگیری از تمرکز نیروهای آموزشی در مدارس خاص است.

سلیمان پور افزود: در برخی مناطق، دسترسی آسان‌تر و جذابیت بیشتر باعث می‌شود معلمان تمایل به حضور داشته باشند. اما تلاش کردیم با توصیه‌های لازم، کیفیت آموزشی را در همه مدارس ارتقا دهیم.

در پاسخ به پرسشی درباره تغییر مدیران مدارس، فرماندار ری گفت: تعداد تغییرات بسیار محدود بوده و صرفاً در راستای اصلاح، بهبود عملکرد و ارتقا شاخص‌های آموزشی انجام شده است. برخی مدیران به دلایل شخصی مانند ادامه تحصیل یا خستگی استعفا داده‌اند و جایگزین‌های توانمند معرفی شده‌اند.

وی با تأکید بر نقش نظارتی خود به‌عنوان نماینده عالی دولت گفت: من دخالت مستقیم در امور اجرایی ندارم، اما با اشراف کامل بر وظایف دستگاه‌ها، تلاش می‌کنم مدیران را راهنمایی و حمایت کنم. هدف ما ارتقا شاخص‌ها، بهبود وضعیت موجود و جلب رضایت عمومی مردم است.

سلیمان پور بیان کرد: با تغییرات انجام‌شده، عملکرد ادارات آموزش و پرورش شهرستان ری نسبت به سال گذشته بهبود یابد و سال تحصیلی جدید با موفقیت آغاز شود.